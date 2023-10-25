شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى نساء: نقص هرمون الأستروجين يمنع فقدان الوزن للسيدات من سن الـ40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى النساء عند التقدم فى العمر من مشاكل عديدة تحدث فى أجسادهن بداية من التغيرات الهرمونية وحتى ضعف التمثيل الغذائى بالجسم وبالتالى عدم فقدان الوزن بسهولة.

أوضح الدكتور حاتم محمد حسن استشارى النساء والتوليد وعلاج العقم بالمركز القومى للبحوث، أن بعض السيدات بدءً من سن الـ 40 عام قد تعانى من أعراض انقطاع الطمث وحدوث خلل فى نظام الدورة الشهرية الخاصة بها، حيث تعانى السيدات خلال مرحلة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية من حدوث خلل فى الهرمونات أبرزها هرمون الأستروجين، وهذا الخلل فى الدورة الشهرية يتبعه خلل فى العديد من الهرمونات وتقليل معدل الحرق فى الجسم.

وأشار استشارى النساء، لـ"الخليج 365"، أن انقطاع الطمث هو مرحلة بيولوجية طبيعية تحدث معها الكثير من التغييرات فى جسم المرأة حيث ينخفض مستوى هرمون الاستروجين فى الجسم، ما قد يؤدى إلى زيادة الدهون، بالإضافة إلى ذلك فأن هنا عدة عوامل أخرى قد تتسبب فى تعطيل عملية فقدان الوزن منها خمول الغدة الدرقية.

وأشار طبيب النساء، أن حقبة الخلل الهرمونى التى تحدث نتيجة أعراض انقطاع الطمث تسبب زيادة فى الوزن واكتئاب وتغير فى المزاج وعصبية والهبات الساخنة من عرق وسخونة حتى فى عز البرد.

تنخفض مستويات هرمون الاستروجين خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، وهو الوقت الذى يسبق انقطاع الطمث مباشرة، وقد تستمر فترة ما قبل انقطاع الطمث عدة سنوات قبل انقطاع الطمث.

يبدأ انقطاع الطمث رسميًا عندما تنقطع الدورة الشهرية لمدة 12 شهرًا، يحدث هذا عادة فى سن 51 عامًا تقريبًا، ولكن عند بعض النساء قد يحدث من سن الـ 40، مع انقطاع الطمث تنخفض مستويات هرمون الاستروجين لديك، وقد يؤدى انخفاض هرمون الاستروجين إلى أعراض مثل جفاف المهبل وتغيرات المزاج والتعرق الليلى والهبات الساخنة.