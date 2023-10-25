شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى: العلاجات الشعبية للزغطة غير مثبتة علميًا وتوجد أدوية لإيقافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزغطة أو الحازوقة هي تقلص لا إرادي تشنجي للعضلة الموجودة في قاعدة الرئتين (الحجاب الحاجز)، يليه إغلاق سريع للأحبال الصوتية، وعادة، تستمر لبضع ساعات، أو في بعض الأحيان، ليوم أو يومين، وقد تكون الزغطة علامة لأمراض عديدة نتعرف عليها في هذا التقرير.

قال الدكتور محمد المنيسى، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى، لـ"الخليج 365"، أن كثير من الناس يعتقدون أن سبب الزغطة هو وجود مشاكل في المعدة والهضم لذا يقومون بطرق شعبية لإيقاف الزغطة مثل: "الخبط على الظهر" لاعتقادهم أنها مرتبطة بتناول الطعام والهضم، مشيراً إلى أن هذه الطرق غير مثبتة علمياً.

وأكد أن علاج الزغطة يكون بعلاج السبب بجانب الأدوية التي تمنع الزغطة.



وأوضح أن الزغطة قد تكون علامة لأمراض مزمنة مثل: تمدد عضلة القلب، التهاب الأذن الخارجية، أورام الرقبة، ومرض السكرى والتهاب الحجاب الحاجز والالتهاب الرئوي والتهاب البنكرياس والكبد علاوة على أن الزغطة قد تكون أحد الأعراض الجانبية لأدوية التخدير.

وأشار إلى أن التهابات المعدة نادرا ما تسبب الزغطة لكن أمراض الصدر والرئة هي الأكثر اتصالاً بحدوث الزغطة.

وأضاف أن سبب الزغطة هو حدوث تهيج في العصب الذى يرتبط مع العصب الحائر أو العصب المبهم، وهو العصب الوحيد الذي ينشأ في المخ وينتهي في الجهاز الهضمي والذى يؤدى تهيجه إلى حدوث الزغطة، مشيراً إلى أنه إذا تم تهيج أي من الأعصاب لأي سبب فقد ينقبض الحجاب الحاجز بشكل لا إرادي (تشنج) ويتم سحب الهواء إلى الرئتين وهذا يؤدي هذا إلى إغلاق القصبة الهوائية، مما يؤدي إلى ظهور صوت الزغطة.