شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض مهدد بها أهل غزة بسبب نقص الماء أبرزها الكوليرا والتسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تعرض غزة لتلوث الماء، هناك الكثير من الأمراض التى يصاب بها الأشخاص نتيجة لتناولهم للماء الملوث، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لتصريح خاص من الدكتور أسامة فكرى استشارى الجهاز الهضمى والكبد، واستشارى التغذية الإكلينيكية فى معهد الكبد المصري.

أكد استشارى التغذية الإكلينيكية أن هناك العديد من الأمراض التى يصاب بها الشخص عند تناوله للماء الملوث، فبعدها أمراض فيروسية، وأخرى بكتيريا.

وأوضح فكرى، أن الأمراض البكتيرية يصاب بها البعص نتيجة لتلوث مياه الشرب بالبراز، أو عدم كفاية عمليات معالجة مياه الصرف الصحى، وهذا يعد السبب الرئيسى للأمراض البكتيرية، ومن ضمن هذه الأمراض التالي:

- كوليرا:

يسيطر هذا المرض على الجهاز الهضمى ويمكن أن يؤدى إلى الجفاف والفشل الكلوى فى الحالات الأكثر خطورة، حيث يمكن أن يكون قاتلًا، فى حالة عدم علاجه على الفور.

- إسهال:

آلام البطن والحمى والغثيان والصداع من أكثر أعراض الإسهال شيوعا، ويمكن أن تسبب الوفاة المبكرة لدى الأفراد المصابين فى حالة عدم تعويض ما يتم فقدانه فى الجسم.

- التسمم الغذائي:

يحدث التسمم الغذائى نتيجة لتناول الماء الملوث أو الطعام، ويزداد فرص الإصابة بالتهاب الأمعاء، ويمكن أن تؤدى إلى الموت السريع إذا لم يتم علاجها.

وأضاف استشارى الجهاز الهضمى والكبد، أنه بالنسبة للأمراض الفيروسية الناتجة عن تناول الماء الملوث فهى كالتالي:

- التهاب الكبد بفيروس "A":

يزداد فرص الإصابة بالتهاب الكبد A فى حالة تناول الماء الملوث، فتكون أعراضه فقدان الشهية، والتعب، والحمى فى حين أنه يمكن أن يؤدى أيضًا إلى الوفاة فى حالة إهمال العلاج، وتقديم الرعاية الطبيبة اللازمة.

- التهاب المعدة:

تعد من عائلة الأمراض الفيروسات مع أعراض تشمل الصداع والغثيان والقيء، ويجب تقلى العلاج على الفور لتجنب المضاعفات الصحة.

- الأميبا:

من خلال التأثير على بطانة المعدة، يمكن للأميبا الراكضة أن تتخذ مصارا صحية صعب فى بعض الأحيان ويتعرض الشخص لبعض الأعراض ومنها حدوث قشعريرة وحمى وإسهال لدى المريض.

وللوقاية من هذه الأمراض، أكد استشارى الجهاز الهضمى، على ضرورة توفير سبل لتنقية الماء فى غزة، حتى يستطيع أهلها تناول الماء بشكل صحى دون تعرضهم للمضاعفات الصحية.