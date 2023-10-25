شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض أنفلونزا الطيور عديدة منها التهاب الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتشر فيروس أنفلونزا الطيور بين الطيور المائية البرية في جميع أنحاء العالم ويمكن أن تصيب الدواجن المنزلية، وتنتقل إلى البشر عن طريق الاتصال الوثيق بالطيور .

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " betterhealth." سنتعرف على كل ما يخص أنفلونزا الطيور.

فيروس أنفلونزا الطيور

يعتقد أن الطيور المائية مثل البط البري هي الناقلة لجميع فيروسات أنفلونزا الطيور، و يتم حمل الفيروسات داخل أمعاء الطيور ويتم توزيعها في البيئة عن طريق براز الطيور، يمكن للطيور المهاجرة المصابة بالفيروس أن تنشر أنفلونزا الطيور في أي من البلدان التي تزورها.

يتعرض البشر الذين لديهم اتصال وثيق بالطيور المريضة لخطر الإصابة بأنفلونزا الطيور، فقد يتعامل الشخص مع طائر مريض، ويلوث يديه بفضلات الدجاج، وينسى غسلها قبل الأكل، وتعد هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا التي يصاب بها الإنسان بأنفلونزا الطيور، ويمكن للفيروس أيضًا أن يعيش في لحوم الدواجن النيئة، لكنه يتم تدميره أثناء الطهي.

أعراض انفلونزا الطيور

وعلى الرغم من وجود عدد قليل جدًا من الحالات البشرية لتحديد فترة حضانة أنفلونزا الطيور، إلا أنه من المتوقع أن تتراوح من ثلاثة إلى 10 أيام.

وتتشابه أعراض أنفلونزا الطيور لدى البشر مع أعراض الأنفلونزا العادية وتشمل:

حمى

التهاب الحلق

سعال

صداع

آلام العضلات.

مضاعفات أنفلونزا الطيور

يمكن أن تسبب أنفلونزا الطيور لدى البشر مجموعة من المضاعفات الخطيرة والمميتة، بما في ذلك:

التهابات العين

الالتهاب الرئوي، بما في ذلك الالتهاب الرئوي الفيروسي

ضيق التنفس الحاد

التهاب الدماغ والقلب.