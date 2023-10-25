أسباب تجعل الصيام المتقطع لا يحقق نتائج

بيروت - نادين محمد - الصيام المتقطع هو نظام غذائي شائع جدًا يتيح لكِ التوقف عن تناول الأكل تماماً داخل نافذة الصيام، وتناول الطعام بحدود داخل نافذة الإفطار.

لا يسمح الصيام المتقطع بتناول أي طعام خلال فترة الصيام، ولكن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر لا بد منه، من خلال الماء و المشروبات الساخنة الخالية من السعرات الحرارية.

حظى الصيام المتقطع بشعبية كبيرة، بسبب نجاحه في إنقاص الوزن لدى عدد كبير من متبعيه،حتى أصبح الصيام المتقطع هو النظام الغذائي المفضل للكثيرين. ومع ذلك، إذ لم تنجحي في خسارة الوزن من خلاله فهناك بالتأكيد أخطاء تتبعيها دون وعي.

ما هو الصيام المتقطع وكيف يعمل؟



يتيح لك الصيام المتقطع تقسيم يومك إلى قسمين؛ نافذة الصيام ونافذة الإفطار. حسب الخبراء، ن آلية العمل وراء الصيام المتقطع لنظام معقدة ومتعددة العوامل. خلال فترة الصيام، تنخفض مستويات هرمون الأنسولين ويبدأ الجسم في استخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة. كما أن عملية تسمى الالتهام الذاتي تبدأ في فترة الصيام حيث تعمل الخلية على التخلص من مكوناتها التالفة، وبالتالي، يتم تعزيز طول عمر الخلية.

تقييد السعرات الحرارية يساعد على نجاح الصيام المتقطع- المصدر freepik

لماذا لا يرى البعض نتائج من الصيام المتقطع؟



هناك أخطاء قد تتبعيها دون قصد، هذه الأخطاء تفسد مهمتكِ وتضيع مجهودكِ.



1- عدم الاستدامة:



الالتزام و الاستمرار هما الطريق الأمثل للنجاح في أي رجيم، قد تتبعي الصيام المتقطع لكن دون الالتزام بساعات الأكل و الصيام، و هنا لم يحقق النظام أي نتيجة.

2- جودة النظام الغذائي:



إذا كانت الأطعمة التي تتناوليها خلال فترة تناول الطعام ليست غنية بالعناصر الغذائية، ولكنها محملة بالسعرات الحرارية، فلن ينجح الصيام.

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3- الإفراط في تناول الطعام:



الشعور بالرغبة الشديدة في تناول ما تستطيعين تناوله في فترة الأكل سيؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

النظام الغذائي المتوازن يساعد في نجاح الصيام المتقطع- المصدر freepik



4- الجفاف:



تناول كمية غير كافية من الماء خلال فترة الصيام يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم وتحجيم آثار الصيام المتقطع.



5- تقليص وجبات الطعام:



لا يجب تقليص أو الامتناع عن وجبات الطعام. إذا كنتِ تقومين بالصيام المتقطع. تناولي فقط 2-3 وجبات كبيرة و1-2 وجبة خفيفة. تناول كميات أقل لن يساعد هنا.

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6- حساب السعرات الحرارية:



يأتي الصيام المتقطع بنتائج واقعية إذا قمتِ أيضًا بحساب السعرات الحرارية اليومية التي تتناوليها والحفاظ عليها عند مستوى مناسب.

الصيام المتقطع يستهدف الدهون- المصدر freepik

ماذا تفعلي إذا كان الصيام المتقطع لا يأتي بنتائج؟



نظام غذائي مقيد السعرات الحرارية: يمكنك وضع خطة نظام غذائي تحتوي على سعرات حرارية أقل بمقدار 300-400 من السعرات الحرارية اللازمة للمساعدة في إنقاص الوزن.

رجيم البحر الأبيض المتوسط: يشمل جميع المجموعات الغذائية الصحية الغنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون والألياف. ويشمل ذلك الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة ومصادر الدهون الصحية مثل المكسرات والبذور.

نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات: إن الحد من تناول الكربوهيدرات إلى 60-65 بالمائة من السعرات الحرارية ورفع قيمة البروتين هذا النظام يأتي بنتائج رائعة.

تقليل الحصص: إذا كنتِ تعتقدين أنكِ تأكلين كل شيء صحي، فحاول تقليل حجم الحصص لأن الطعام الصحي أيضًا قد يكون غني بالسعرات الحرارية.

هناك نقطة أخرى يجب أن تتذكريها وهي أنه إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو مصابة بالسكري أو تعاني من أي نوع من الأمراض المزمنة، فيجب دائمًا ممارسة الصيام فقط بعد استشارة الطبيب.

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