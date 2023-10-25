شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب حدوث الجلطات بعد إصابة الفنان أحمد فرحات بجلطة بالمخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إصابة الفنان أحمد فرحات بطل فيلم "سر طاقية الإخفاء" بجلطة في المخ، نتعرف على أسباب وعوامل خطر تؤدي للإصابة بجلطة المخ وما هي طرق الوقاية، في السطور التالية..

وفقاً لموقع "webmd" تحدث جلطة المخ أو السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من دماغك، وبدون الأكسجين الموجود في الدم، تبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.

للمساعدة في الوقاية من جلطة المخ، تعرف على الأسباب والأشياء التي يمكن أن تزيد من احتمالات إصابتك بها.

أنواع جلطة المخ

يمكن أن تحدث جلطة المخ بطريقتين رئيسيتين: شيء ما يعيق تدفق الدم، أو شيء يسبب نزيفًا في الدماغ.

-السكتة الدماغية الإقفارية. في 8 من أصل 10 سكتات دماغية، ينسد الوعاء الدموي الذي ينقل الدم إلى دماغك. ويحدث ذلك عندما تنفصل الترسبات الدهنية في الشرايين وتنتقل إلى الدماغ أو عندما يؤدي ضعف تدفق الدم من ضربات القلب غير المنتظمة إلى تكوين جلطة دموية.

-السكتة الدماغية النزفية. إنها أقل شيوعًا من السكتة الدماغية الإقفارية ولكنها قد تكون أكثر خطورة. تنتفخ إحدى الأوعية الدموية في دماغك وتنفجر، أو يتسرب أحد الأوعية الدموية الضعيفة. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط وتناول الكثير من الأدوية المميعة للدم إلى هذا النوع من السكتة الدماغية.

يعاني بعض الأشخاص مما يسمى بالنوبة الإقفارية العابرة (TIA). هذه "السكتة الدماغية البسيطة" ناتجة عن انسداد مؤقت. لا يسبب تلفًا دائمًا في الدماغ، لكنه يزيد من احتمالات إصابتك بسكتة دماغية واسعة النطاق.

أسباب جلطة المخ بعد إصابة الفنان احمد فرحات بها

يمكنك علاج بعض الحالات التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بجلطة المخ، الأشياء الأخرى التي تعرضك للخطر لا يمكن تغييرها:

- ارتفاع ضغط الدم هو أكبر سبب لجلطة المخ إذا كان ضغط دمك عادة 130/80 أو أعلى، فسوف يناقش طبيبك العلاجات معك.

-التبغ. التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية. النيكوتين يجعل ضغط الدم يرتفع. يتسبب دخان السجائر في تراكم الدهون في شريان الرقبة الرئيسي. كما أنه يزيد من سماكة الدم ويجعله أكثر عرضة للتجلط. حتى التدخين السلبي يمكن أن يؤثر عليك.

-مرض القلب تشمل هذه الحالة وجود خلل في صمامات القلب بالإضافة إلى الرجفان الأذيني، أو عدم انتظام ضربات القلب، والذي يسبب ربع السكتات الدماغية بين كبار السن. من الممكن أيضًا أن تصاب بانسداد الشرايين بسبب الترسبات الدهنية.

-السكري. غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون به من ارتفاع ضغط الدم ويكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن. وكلاهما يزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية. يؤدي مرض السكري إلى إتلاف الأوعية الدموية، مما يزيد من احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية. إذا تعرضت لسكتة دماغية عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة، فإن إصابة دماغك تكون أكبر.

-الوزن وممارسة الرياضة. قد ترتفع فرص إصابتك بالسكتة الدماغية إذا كنت تعاني من زيادة الوزن. يمكنك تقليل احتمالاتك عن طريق ممارسة التمارين كل يوم. قم بالمشي السريع لمدة 30 دقيقة، أو مارس تمارين تقوية العضلات مثل تمارين الضغط والأوزان.

-الأدوية. بعض الأدوية يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بجلطة المخ على سبيل المثال، يمكن لأدوية السيولة، التي يقترحها الأطباء لمنع تجلط الدم، أن تزيد في بعض الأحيان من احتمال حدوث السكتة الدماغية من خلال النزيف.

وقد ربطت الدراسات بين العلاج الهرموني، المستخدم لأعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة، وزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. كما أن تناول جرعة منخفضة من هرمون الاستروجين في حبوب منع الحمل قد يزيد من احتمالات إصابتك.

تقدم العمر: يمكن لأي شخص أن يصاب بسكتة دماغية، لكن بشكل عام، فرص الإصابة ترتفع مع تقدمك في السن. وتتضاعف كل عقد بعد سن 55 عامًا.

الوراثة: يمكن أن تحدث السكتات الدماغية في العائلات. قد تشترك أنت وأقاربك في الميل للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري. يمكن أن تحدث بعض السكتات الدماغية بسبب اضطراب وراثي يمنع تدفق الدم إلى الدماغ.

النساء أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية قليلاً من الرجال في نفس العمر. لكن النساء يصبن بالسكتات الدماغية في سن متأخرة، مما يجعلهن أقل عرضة للتعافي وأكثر عرضة للوفاة نتيجة لذلك.