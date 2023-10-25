شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحظر استيراد الحيوانات من بلجيكا وهولندا بسبب مرض اللسان الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الجمارك الصينية فى بيانين منفصلين، إنها حظرت واردات الحيوانات ومنتجاتها من بلجيكا وهولندا بعد تفشى مرض اللسان الأزرق، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة روتيرز.

من جانبها قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أن مرض اللسان الأزرق (BT) هو مرض فيروسى معدى وينتقل عن طريق ناقلات الأمراض ويصيب الحيوانات البرية والمنزلية مثل الأغنام والماعز والأبقار والجاموس والغزلان ومعظم أنواع الظباء الأفريقية والجمال، أن العدوى بفيروس اللسان الأزرق (BTV) غير واضحة فى الغالبية العظمى من الحيوانات ولكنها يمكن أن تسبب مرضًا مميتًا فى نسبة من الأغنام والغزلان والحيوانات البرية المصابة.

تنقل الحشرات الناقلة لعدد قليل من الأنواع فى جنس Culicoides فيروس اللسان الأزرق (BTV) بين الحيوانات الحساسة، بعد أن أصيبت بالعدوى عن طريق التغذية على الحيوانات التى تحمل الفيروس، تم تحديد (26) نمطًا مختلفًا وتختلف قدرة كل سلالة على التسبب فى المرض بشكل كبير، لا يوجد أى خطر على الصحة العامة مرتبط بمرض اللسان الأزرق BT، حيث أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الاتصال بالحيوانات أو الصوف، أو من خلال استهلاك الحليب.

يُستخدم التطعيم باعتباره الإجراء الأكثر فعالية وعملية لتقليل الخسائر المرتبطة بالمرض واحتمال قطع الدورة من الحيوان المصاب إلى الناقل إلى جانب تدابير مكافحة الحشرات.

وأضاف الموقع، أن مرض اللسان الأزرق هو مرض فيروسى يصيب المجترات فى جميع أنحاء العالم. العلامات السريرية فى الأغنام تنتج عن تلف بطانة الأوعية الدموية، بما فى ذلك اللسان يتم التشخيص على أساس الاشتباه السريرى والتعرف على الفيروس، وتتألف تدابير المكافحة والوقاية من التطعيم، حيثما كان ذلك متاحا، ومكافحة ناقلات الأمراض.

اللسان الأزرق هو مرض فيروسى غير معدى، ومعدى، ينتقل عن طريق المفصليات، ويصيب فى المقام الأول الحيوانات المجترة المنزلية والبرية، تعد الإصابة بفيروس اللسان الأزرق (BTV) أمرًا شائعًا فى نطاق واسع فى جميع أنحاء العالم، معظم حالات العدوى بفيروس اللسان الأزرق BTV فى المجترات البرية والماشية تكون دون سريرية، عادةً ما يُعتبر اللسان الأزرق مرضًا يصيب سلالات الأغنام المحسنة، وخاصة سلالات الصوف الناعم ولحم الضأن، على الرغم من أنه تم تسجيله أيضًا فى الماشية وبعض أنواع الحيوانات المجترة البرية، بما فى ذلك الغزلان ذات الذيل الأبيض ( Odocoileus virginianus )، والظبى ذو القرون الشوكية Antilocapra americana، والأغنام الصحراوية الكبيرة ( Ovis canadensis ) فى أمريكا الشمالية، والبيسون الأوروبي.