البلح الأصفر كنز غذائي.. فوائده كثيرة ولكن تناوليه بحذر!

بيروت - نادين محمد - البلح الأصفر أحد أنواع ثمار شجرة النخيل المنتشرة في الدول العربية، خاصة منها الصحراوية. يمتاز بمذاقه اللذيذ وأيضاً بفوائده الصحية، لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية، إذ يعتبر البلح الأصفر من الأطعمة الداعمة لصحة القلب والدماغ.

ماذا تقدم هذه الفاكهة من فوائد للجسم؟ هذا ما سنبينه في مقالنا....

العناصر الغذائية في البلح الأصفر

الصورة من Adope

يحتوي البلح الأصفر على المعادن مثل الزنك، المنغنيز، الفوسفور، البوتاسيوم، الحديد والصوديوم... هذا إضافة إلى فيتامينE ، فيتامين B1 أو ما يعرف بالثيامين Thiamine، B2 الريبوفلافين Riboflavin، B3 أي النياسين Niacin، B5 أو حمض البانتوثينيك Pantothenic Acid،B6 البيريدوكسين Pyridoxine ونسبة كبيرة من السكريات، الأحماض الأمينية، البروتينات، الألياف ومضادات الأكسدة.

وللتفصيل أكثر، تحتوي ثمرة واحدة من البلح بما يزن 8 غرام تقريباً من:

السعرات الحرارية : على 23 سعرة حرارية.

السكر : 5 غرام.

الكربوهيدرات : 6 غرام.

الألياف : 0.6 غرام.

البروتين : 0.2 غرام.

البوتاسيوم : 53 مليغرام.

الماغنيسيوم : 3.4 مليغرام.

الصوديوم : 0.2 مليغرام.

الحديد : 0.1 مليغرام.

فوائد البلح الأصفر للجسم

هذه الخصائص التي يمتلكها البلح الأصفر، تجعل منه فاكهة مفيدة للجسم، ينصح بتناولها، وإنما باعتدال. من هذه المنافع:

الصورة من Freepik

تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم

أثبتت إحدى الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في البلح الأصفر يعمل على التخلص من الإجهاد التأكسدي ويساعد في تنظيم وتقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

قد يعجبك ايضا أسرع طريقة تخسيس برجيم البلح الأصفر

ينظم ضغط الدم

البلح الأصفر غني بالبوتاسيوم بنسب عالية تفوق بعض الأنواع من الفواكه الأخرى والذي يعمل بفعالية على خفض وتنظيم مستويات ضغط الدم، كما يساهم في منع تكون حصوات الكلى. إلى ذلك، يحتوي البلح الأصفر على نسب وفيرة من الألياف التي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، كما أن المغنيسيوم الذي تحتويه هذه الثمار الصغيرة يقوم بتوسيع الأوعية الدموية وبتنظيم عمل عضلة القلب، ما يقلل من معدلات ضغط الدم.

يعالج الإمساك والإسهال

تناول البلح الأصفر يعمل على تنشيط الجهاز الهضمي وتسريع عملية مرور البراز عبر الأمعاء مما يساعد على التخلص من الإمساك، وذلك لغناه بالألياف. أيضاً، احتواؤه على نسبة عالية من البوتاسيوم يمكنه من التخفيف من حالات الإسهال.

يقلل من خطر الإصابة بالعمى الليلي

البلح الأصفر غني بفيتامين A، ونقص هذا الفيتامين يعتبر السبب الرئيسي للإصابة بالعشى الليلي أو العمى الليلي،Night Blindness أو Nyctalopia، وهو نوع من أنواع ضعف البصر وعدم القدرة على الرؤية جيداً في الليل أو في الإضاءة الخافتة. وقد بينت إحدى الدراسات التي أجريت على بعض من الذين يعانون من العشى الليلي تحسناً واضحاً في حالتهم عند تناول البلح بانتظام.

تقوية الأسنان و العظام

الصورة من Freepik

البلح الأصفر غني بالفوسفور والكالسيوم، ما يجعله فعالاً في الحفاظ على صحة الأسنان والعظام والتخفيف من خطر التعرض لهشاشة العظام.

يقلل من خطر الإصابة بالبواسير

البواسير من المضاعفات الشائعة خلال فترة الحمل، بسبب الإمساك المرافق للحمل، وكما ذكرنا في السابق أن محتوى البلح الأصفر يساعد في علاجه.

هنا قد يهمك الاطلاع على علاج البواسير بالأعشاب وطرق منزلية سهلة

يقلل من الالتهابات

يحتوي البلح الأصفر على بعض المواد المضادة للالتهابات وعلى كميات جيدة من المغنيسيوم، و هو معدن مهم لتقوية جهاز المناعة في الجسم، ما يساعد في مكافحة الالتهابات.

التخلص من عوارض انقطاع الطمث

يحتوي على مادة الإيزوفلافون Isoflavones، وهو نوع من الإستروجين النباتي يساهم في السيطرة على عوارض انقطاع الطمث.

التقليل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي البلح الأصفر على مضادات الأكسدة وللالتهابات، ويعد من أكثر الأطعمة المفيدة للوقاية من خطر الإصابة بالسرطان.

فوائد أخرى للبلح الأصفر

الصورة من Freepik

يمنع تكون حصوات الكلى والمرارة.

يساعد في علاج نزلات البرد والسعال بسبب احتوائه على فيتامين C.

للواتي يعانين من النحافة، تناول البلح الأصفر يومياً يساعد على اكتساب الوزن، لاحتوائه على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

يساعد على تنشيط إفراز الغدة الدرقية، لاحتوائه على نسب وفيرة من اليود.

يحتوي البلح الأصفر على كمية كبيرة من الحديد، إذ يساعد في تكوين هيموغلوبين Haemoglobin الدم.

يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يعزز من نمو الشعر ويمنع تساقطه.

يساعد البلح الأصفر في ترميم الجلد وتعزيز مرونته، تأخير التجاعيد وعلامات التقدم في السن، هذا إضافة إلى محاربة مشاكل الجلد الأخرى، مثل الحكة، أو الطفح الجلدي.

هل يمكن لمرضى السكري تناول البلح الأصفر؟

الصورة من Pexels

يعرف أن نسبة السكر الموجودة في البلح الأصفر مرتفعة جداً وقد يؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر في الدم فجأة، وهو أمر خطير للذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. وبالتالي، ينصح بتناول ثمرتين إلى 3 ثمرات خلال اليوم الواحد كحدٍّ أقصى.

بعدما تعرفتِ الى فوائد البلح الاصفر ، تابعي الآن فوائد جوزة الطيب للبشرة.. تقضي على التجاعيد وحب الشباب