شكرا لقرائتكم خبر عن المصل واللقاح يوفر تطعيم الالتهاب الكبدى A من عمر سنة.. يحمى بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الكبد A هو واحد من العديد من الالتهابات الفيروسية التي تؤثر على الكبد، ويسبب التهاب الكبد الحاد، يمكن أن تستمر الأعراض لعدة أشهر، لكنها تختفي في النهاية، ويمكن أن تنتقل العدوى عن طريق الطعام والمياه الملوثة.

في هذا الإطار أوضح الدكتور مصطفى المحمدى، مدير عام التطعيمات بشركة فاكسيرا المصل واللقاح، أن هناك تطعيم يحمى من الإصابة بالمرض متوافر بالهيئة ويحمى الكبد، خاصة أن التهاب الكبدى A مشهور بإصابته أكثر في قطاع الأطفال بصورة كبيرة، كما أنه قد يصيب أيضا البالغين الذين لم يسبق لهم الإصابة بالفيروس أو من لم يحصل على التطعيم أيضا.

وأشار مدير التطعيمات بالمصل واللقاح في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن التطعيم متاح من سن عام إلى ما لا نهاية، ويؤخذ على جرعتين بينهم فرق توقيت من 6 إلى 12 شهر، مضيفا أن التطعيم يوفر حماية بنسبة تصل إلى 100% ضد الفيروس المسبب، موضحا أن الشخص المصاب يجب تجنب مشاركة أدواته الشخصية من أطباق وأكواب وملابس أو الفوط الشخصية مع أى شخص آخر فى محيط عائلته.

وكانت شركة فاكسيرا قد أوضحت أن عدوى فيروس الالتهاب الكبدى A تنتقل بعدة طرق، منها: الأيدى الملوثة، والمياه والأطعمة الملوثة، كما قد ينتقل عبر الاتصال المباشر بإفرازات الشخص المصاب.

وتابعت أن حضانة الفيروس تتراوح بين 15 إلى 50 يوما، وتستمر أعراضه لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهرين.

تشمل أعراض التهاب الكبد A يلي:

آلام في المعدة.

فقدان الشهية .

الغثيان والقيء .

الإسهال .

الضعف والتعب .

الحمى .

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).

آلام المفاصل .

حكة في الجلد .

قد لا تظهر على الأطفال الأصغر سنًا علامات أو أعراض العدوى، حوالي 10% يصابون باليرقان.