شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مسموحة وأخرى ممنوعة لمرضى الكبد.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر
وعن طبيعة الطعام الذي يمكن لمريض الكبد الدهنى تناوله قال الدكتور أسامة فكرى، لـ"الخليج 365" أنه من الضرورى تناول الأكلات الصحية كالفواكه والخضروات والبروتينات خالية الدهون بالإضافة إلي ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة وأبرزها المشي يوميا لمدة نصف ساعة.
وحذراستشاري الجهاز الهضمي مريض الكبد من تناول الحلويات و الأكلات عالية السكريات ما بين الوجبات كالحلوى والأكلات عالية الدهون و الأكلات السريعة، لأنها تؤدى إلى تكاثر تراكم الدهون على الكبد وتعرضك لمشاكل كثيرة للكبد ولذا عليك تجنب هذه العادات المدمرة.
ونصح الدكتور أسامة فكرى باتباع بعض النصائح لمرضى الكبد للحفاظ على صحتهم، وكذلك يمكن اتباع هذه النصائح للوقاية من الكبد الدهنى: ومن هذه النصائح ضرورة فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، مع اتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون.
وتابع قائلاً أنه من الضروري تجنب الكحول والتدخين، وتجنب الأطعمة المصنعة والسريعة التى لا تضر الكبد فقط ولكن تضر الجسم بأكمله.
وتابع قائلاً أنه من الضروري معرفة أعراض الإصابة بمرض الكبد الدهنى، ومن بينها تورم الساق، زيادة التعب، التغيرات في أنماط النوم، زيادة فرص الإصابة بالكدمات، فقدان الوزن، والأنيميا أو فقر الدم.
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