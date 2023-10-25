شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مسموحة وأخرى ممنوعة لمرضى الكبد.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة فكرى، استشاري الجهاز الهضمي والكبد في معهد الكبد، أن نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من الكبد الدهنى وذلك بسبب ترسب الدهون على الكبد، مشيراً إلى أن عدم علاج دهون الكبد قد يؤدى إلى تفاقمها والإصابة بالتهاب كبدى، وفي حالة الاستمرار لفترة طويلة قد يؤدى الى حدوث تليف بالكبد.

وعن طبيعة الطعام الذي يمكن لمريض الكبد الدهنى تناوله قال الدكتور أسامة فكرى، لـ"الخليج 365" أنه من الضرورى تناول الأكلات الصحية كالفواكه والخضروات والبروتينات خالية الدهون بالإضافة إلي ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة وأبرزها المشي يوميا لمدة نصف ساعة.

وحذراستشاري الجهاز الهضمي مريض الكبد من تناول الحلويات و الأكلات عالية السكريات ما بين الوجبات كالحلوى والأكلات عالية الدهون و الأكلات السريعة، لأنها تؤدى إلى تكاثر تراكم الدهون على الكبد وتعرضك لمشاكل كثيرة للكبد ولذا عليك تجنب هذه العادات المدمرة.

ونصح الدكتور أسامة فكرى باتباع بعض النصائح لمرضى الكبد للحفاظ على صحتهم، وكذلك يمكن اتباع هذه النصائح للوقاية من الكبد الدهنى: ومن هذه النصائح ضرورة فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، مع اتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون.