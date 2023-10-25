شكرا لقرائتكم خبر عن أساتذة السكر يطالبون بتوفير الأنسولين لـ غزة مع حفظه فى أوانى فخارية لتبريده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذة الباطنة والسكر بطب القاهرة، خلال مؤتمر الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، بتوفير الأنسولين لمرضى السكر في قطاع غزة، موضحة، أن هناك مشكلة فى دخول الأنسولين للمرضى في غزة.

وأكدت أنه من خلال الجمعيات الفلسطينية العاملة في مجال السكر، وهم أعضاء معنا في الاتحاد الفيدرالي الدولى للسكر طلبوا توفير الأنسولين وبشكل منتظم ومتكرر لقطاع غزة، لأنهم يعانون من انقطاع التيار الكهربائى والانسولين يحتاج إلى تبريد وإلا سيفسد، مشيرة إلى ان الانسولين دواء حيوى لمرضى السكر وبدونه يتوفى هؤلاء المرضى، موضحة، أن هناك عددا كبيرا من كبار السن والأطفال والشباب في حاجة ماسة لهذا الدواء الحيوى.

وأضافت، أنه إذا تم ادخال كميات كبيرة من الانسولين ستفسد، وهم في حاجة الى الانسولين لأنه بدونه الشباب والأطفال وكبار السن سيتوفوا وهو دواء حيوى ، موضحة أننا اجتمعنا مع منطقة الشرق الأوسط للسكر، والتي تضم جمعية السكرالفلسطينية وهم يعانون من مشكلة أيضا في كيفية التوزيع لأنهم يجدون صعوبة في توفيره، و توزيعه.

وأوضحت خلال مؤتمر الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم المنعقد حاليا بالقاهرة، بالاشتراك مع الاتحاد الفيدرالي الدولى للسكر، إنهم بحاجة إلى الانسولين وبشكل متكررلأنهم يعانون من انقطاع التيار الكهربائى وبالتالي ليس لديهم ثلاجات لحفظه، ومن ثم هم يبحثون عن وسيلة أخرى لحفظة تغنى عن الثلاجة، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر مسئول عن التواصل معهم وتوصيل المساعدات اليهم، موضحة أننا أسرلنا لهم خلال أزمة سابقة أقراص لمرضى سكر النوع الثانى، ولكن حاليا نبحث عن اقتراح أن يتم وضع الانسولين في أوانى فخارية تحتفظ بدرجة حرارة باردة.

وأشارت إلى أن الفخار المصرى المسامى قادرعلى حفظ الانسولين لانه يعمل على تبريد الانسولين، مضيفة، إن أطلس السكر سيتم إعلانه نهاية هذا العام 2023، وسينشر آخر الاحصائيات العالمية لمرض السكر.