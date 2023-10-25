شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أمراض شتوية قد تصيب الأطفال .. اعرفى الأعراض وطرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يصبح الطقس أكثر برودة، فمن المحتمل أن يلتقط طفلك فيروسا أو عدوى تسبب له مرض، من نزلات البرد إلى الحمى القرمزية، هناك الكثير من الأمراض التي تنتشر خلال أشهر الشتاء.

العادات الخاطئة التي نتبعها في فصل الشتاء من الوجود داخل المنازل وقتا أطول وعدم وجود تهوية كافية، تسهل التقاط أي عدوى سريعة وتصيب الأطفال بصورة أكبر، وفقا لموقع " the Sun"، نقدم أبرز الفيروسات التي يمكن أن تصيب الأطفال مع تقلب الفصول، وذلك على النحو التالى:

1. الفيروس التنفسي المخلوي

تظهر أرقام جديدة أن حالات الفيروس التنفسي المخلوي (RSV) آخذة في الارتفاع بالفعل، يسبب الفيروس عادةً أعراضًا تشبه أعراض نزلات البرد، ولكنه يمكن أيضًا أن يسبب التهابات الرئة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب القصيبات لدى الرضع وكبار السن، الأمر الذي يتطلب دخول المستشفى ويمكن أن يكون مميتًا.

2. نزلات البرد

من الطبيعي أن يصاب الطفل بثماني نزلات برد أو أكثر سنويًا، وفقًا لما تنص عليه الإرشادات الرسمية الطبية، وذلك لأن الأطفال الصغار لم يبنوا مناعتهم ضد الفيروسات بعد، كما هو الحال لدى البالغين، ومع ذلك، فهي نادرا ما تكون خطيرة، تشمل العلامات الرئيسية لنزلات البرد ما يلي:

انسداد أو سيلان الأنف

التهاب في الحلق

الصداع

آلام العضلات

السعال

العطس

ارتفاع درجة الحرارة

الضغط في أذنيك ووجهك

فقدان حاسة التذوق والشم

إذا أصيب الطفل بنزلة برد، فقد يستمر لفترة أطول من تلك التي يعاني منها الشخص البالغ.

3. الانفلونزا

فيروس آخر يعرفه الكثير من الآباء هو الأنفلونزا، وقد لا يصاب الأطفال بعدوى شديدة للغاية، ولكن الخطر الرئيسي هنا هو نقل العدوى إلى أقاربهم المسنين، تشمل أعراضه:

ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة

جسد مؤلم

الشعور بالتعب أو الإرهاق

سعال جاف

التهاب في الحلق

صداع

صعوبة النوم

فقدان الشهية

الإسهال أو آلام البطن

الشعور بالمرض والمرض

قد يعاني الأطفال أيضًا من ألم في آذانهم وقد يبدون أقل نشاطًا .

4. الحمى القرمزية

الحمى القرمزية هي مرض بكتيري يصيب الأطفال بشكل رئيسي، وتسببه بكتيريا Strep A.، يمكن أن تؤدي إلى التهاب اللوزتين والتهابات الجلد، وفي الحالات الخطيرة جدًا، إلى مرض يهدد الحياة يسمى مرض المكورات العقدية

تشمل أعراضه:

التهاب في الحلق

عدوى الجلد، بما في ذلك البثور أو القوباء

طفح جلدي كبير وردي أو أحمر مثير للحكة على الجلد

صداع

حرارة عالية

خدود متوردة

تورم اللسان

غدد الرقبة المتورمة

فقدان الشهية

الغثيان أو القيء

ظهور خطوط حمراء في ثنايا الجسم، مثل الإبط، والتي قد تستمر لبضعة أيام بعد زوال الطفح الجلدي .

ظهور طبقة بيضاء على اللسان، تتقشر بعد بضعة أيام

5. نوروفيروس

تعد حالات تفشي المرض شائعة في الأماكن التي يكون فيها الأشخاص على اتصال وثيق، كما هو الحال في المدارس ودور الحضانة، من المحتمل أن تكون قد أصبت بالنوروفيروس إذا شعرت بشعور مفاجئ بالمرض وقيء وإسهال مائي .

الأعراض الرئيسية هي:

الشعور بالغثيان

إسهال

القئ

حرارة عالية

صداع

ألم في الذراعين والساقين

عادةً ما يكون مرض كورونا خفيفًا جدًا عند الأطفال فوق سن الرابعة، فعند معظم الأطفال، يظهر هذا على شكل نزلة برد، ولا يمكن تمييزها عن الفيروسات الأخرى".

على الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية نهاية حالة الطوارئ الصحية في وقت سابق من هذا العام، لا يزال فيروس كورونا منتشرا، ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن حالات المرض تبدو في انخفاض في الوقت الحالي.

طرق الوقاية من الأمراض التنفسية فى الشتاء

- غسل يديك بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد دخول دورة المياه.

-ممارسة آداب السعال والعطس الصحيحة وتعليمها للأطفال

-عزل الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض هذه الأمراض في المنزل حتى انتهاء فترة العدوى واستخدام القفازات والأقنعة

- التطعيم المناسب ضروري للوقاية من أمراض الشتاء.

لقاح الأنفلونزا يجب أن يؤخذ كل عام والبقاء على اطلاع دائم بالتطعيمات واتباع إرشادات الوقاية من كورونا، لأقوى حماية ضد المتغيرات الفيروسية.

ويشمل علاج الفيروسات التنفسية الراحة فى السرير وشرب السوائل والماء بكميات كافية لمساعدة الجسم على محاربة الفيروس.