تجربتي مع ارتجاع المريء الصامت.. من الأعراض إلى طرق العلاج 

بيروت - نادين محمد - شعرت منذ مدة بجفاف مستمر في الحلق رافقه سعال وبحة في الصوت، خيل لي أنه عارض أولي لإصابتي بالزكام وسرعان ما يتلاشى إلا أنها استمرت لمدة، ما اضطرني إلى التوجه للطبيب من أجل التشخيص، فبعد إجراء فحوصات محددة تبين أنني مصابة بارتجاع المريء الصامت أو ما يعرف الارتجاع الحنجري البلعومي Silent Reflux of Laryngopharynx Reflux. ولأن معلوماتي الطبية قليلة حول هذا العارض، وجهت العديد من الأسئلة إلى الطبيب الذي فسّر لي أنه ارتداد حمض المعدة عبر المريء إلى الحلق والحنجرة وربما الأنف دون حدوث اعراض ارتجاع المعدة المريئي التقليدية من شعور بحرقة في الصدر، غثيان وقيء.

في هذا المقال، سأروي تجربتي مع ارتجاع المريء الصامت، من الفحوصات إلى العوارض والعلاجات التي خضعت لها كما سأبين معلومات أخرى قد تفيدك سيدتي القارئة....

أسباب ارتجاع المريء الصامت

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يعرف عن ارتجاع المريء الصامت أنه أحد المضاعفات التي قد تتطور مع حرقة المعدة المزمنة والارتجاع الحمضي، عندما لا تعمل العضلة العاصرة في نهاية المريء بشكل صحيح، فيرتد حمض المعدة إلى الحلق أو الحنجرة أو حتى الممر الأنفي، فيتسبب بالتهاب في هذه المناطق غير المجهزة لحماية نفسها من حمض المعدة. يرجع الأطباء ارتجاع المريء الصامت إلى أسباب عدة، منها:

• الحمل.

• التدخين.

• ضعف العضلة العاصرة السفلية للمريء التي تعمل كصمام يبقى مغلقاً غالبية الوقت لمنع ارتداد محتويات المعدة من الطعام والشراب ويفتح فقط للسماح للطعام والسوائل الدخول إلى المعدة.

• بطء تفريغ المعدة أو عسر الهضم.

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• الفتق الحجابي الذي يحدث عندما ينتفخ الجزء العلوي من المعدة خلال العضلة الكبيرة التي تفصل البطن عن الصدر أو ما يعرف بالحجاب الحاجز ما يسمح للطعام والأحماض بالرجوع لأعلى داخل المريء، وبالتالي، يؤدي إلى الإصابة بحرقة المعدة.

• إضطراب في تقلصات المريء.

تجدر الإشارة إلى أن ارتجاع المريء الصامت هو أكثر شيوعاً عند الرضع والأطفال لعدم اكتمال العضلات العاصرة العلوية والسفلية في المريء، إلا أنه قد يتحسن في معظم الحالات مع تطور الجسم ونموه.

اعراض ارتجاع المريء الصامت



• أما بالنسبة للعوارض التي شعرت بها في ارتجاع المريء الصامت، هي:

• حكة مستمرة في الحلق.

• سعال مستمر.

• بحة وورم لا يزول مع البلع المتكرر، هذا إضافة إلى صعوبة في البلع والتنفس.

• بلغم زائد والتهاب في الحلق.

تشخيص ارتجاع المريء الصامت

الصورة من freepik



هناك عدة طرق يعتمدها الطبيب ليشخص الإصابة بارتجاع المريء الصامت إحداها، التنظير العلوي الذي خضعت له، باستخدام أنبوب مرن لعرض الحلق والأحبال الصوتية.

أما الوسائل الأخرى هي:

• إختبار درجة الحموضة عن طريق قياس كمية الحمض في الحلق والمريء على مدار 24 ساعة.

• التصوير بالأشعة السينية، يقوم من خلالها المريض بابتلاع سائل الباريوم Barium الذي يغطي المريء، المعدة والأمعاء، من أجل فحص حركة الطعام من الفم إلى المعدة.

علاج ارتجاع المريء الصامت



في حالتي، قام الطبيب بوصف مضادات الحموضة التي تعمل على موازنة معدلات الحمض، ومنها أدوية هيدروكسيد المغنيسيوم Magnesium Hydroxide.

الحمد لله خففت إلى حدٍّ كبير من ارتجاع المريء الصامت لدي، علماً أن هناك أدوية أخرى قد يصفها في بعض الحالات وتعرف بمثبطات مضخة البروتون وحاصرات H2 لتقليل مستويات حمض المعدة، إلا أن هذه الأدوية لها بعض الآثار الجانبية على القلب وحركة الأمعاء.

وفي بعض الحالات الأخرى، إذا لم تؤتِ هذه الأدوية نتيجة إيجابية للتخفيف من عوارض ارتجاع المريء الصامت، سيكون الحل الإجراء الجراحي.

إلى الأدوية التي وصفها الطبيب حدد لي الطبيب بعض التغييرات في نمط حياتي المتبع، وهي:

• إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لإنقاص بضع كيلوغرامات من وزني.

• الإقلاع عن التدخين

• تجنب تناول بعض الأطعمة التي تحفز ارتداد الحمض، مثل الشوكولا، النعناع، الدهون، الفواكه الحمضية، المشروبات الغازية، مشروبات الكافيين، الأطعمة الحارة، الطماطم..

• الامتناع عن تناول الطعام قبل 3 ساعات من الخلود إلى النوم.

• تجنب ارتداء الملابس الضيقة حول الخصر.

• كما نصحني بمضغ العلكة لزيادة اللعاب وتحييد الحمض.

مخاطر ارتجاع المريء الصامت



في الحقيقة، التشخيص المبكر لارتجاع المريء الصامت ساعدني إلى حد كبير في العلاج، خاصة وأن له مضاعفات خطرة ، منها:

• الإصابة بأمراض تنفسية ورئوية.

• الإصابة بشكل متكرر بالتهاب الحنجرة.

• زيادة خطر الإصابة بسرطان الحنجرة.﻿

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