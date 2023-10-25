شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء امتحانات أكتوبر.. 6 نصائح لتحسين الصحة النفسية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان وزارة التربية والتعليم،عن جدول امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" لطلاب المدارس، رفعت البيوت المصرية استعداداتها، لتجهيز أبنائهم لدخول أول اختبار شهرى بعد عودتهم للعام الدراسى الجديد، وحثهم على التنافس للحصول على أعلى الدرجات الدراسية، وفى وسط ذلك يغض الآباء النظر عن الصحة النفسية لأبنائهم والتى قد تؤثر على أدائهم خلال الامتحانات، وفى السطور القادمة سنقدم بعض النصائح للآباء لتحسين الصحة النفسية وتقليل الضغوط والتوتر أثناء الامتحانات،وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

دور الآباء في تحسين الصحة النفسية أثناء أداء فترة الامتحانات:

1.ساعد ابنك في إنشاء جدول دراسة منظم مع فترات راحة، فالإدارة الفعالة للوقت يمكن أن تقلل من التوتر وتحارب المماطلة.

2 . احرص أن يحصل ابنك على قسط وافى من النوم الكافي والمتوازن، فالحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل، بما في ذلك ضعف التركيز.

3. علم ابنك أن ممارسة الرياضة تحسن من صحته البدنية والعقلية .

4. خصص لابنك من 10-15 دقيقة من النشاط الترفيهي كل ساعتين من الدراسة لتريح عقله.

5. تأكد من تناول نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن مثل الخضراوات الورقية والبيض والأسماك والمكسرات، فهي مصادر ممتازة للعناصر الغذائية التي تدعم صحة العقل.

6. حافظ على نظام الدعم الاجتماعي من خلال قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة.

7 . علم ابنك أن النكسات والأخطاء هي جزء من عملية التعلم.

يمكن أن تختلف الصحة العقلية من شخص لأخر، ويمكن تحسينها من خلال اتخاذ أبسط التدابير من قبل أفراد الأسرة والأقارب، يعد التأكيد على الصحة العقلية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على التوازن والهدوء .