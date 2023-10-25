شكرا لقرائتكم خبر عن علمى طفلك الحفاظ على نظافته داخل المدرسة للوقاية من العدوى فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزلات البرد عدوى فيروسية تصيب الجسم وتسبب احتقان الأنف والحلق ومشكلات مرضية عدة مرتبطة بها، وهى العدوى الأشهر والأكثر انتشارا فى وقتنا الحالى مع توديع فصل الخريف، واستقبال فصل الشتاء.

فى هذا الوقت من العام تكثر الإصابة بالفيروسات، هذا ما قاله الدكتور العيسوى العاصى اخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة جامعة الأزهر، موضحا أن العدوى الفيروسية تكثر بشكل كبير تزامنا مع استقبال فصل الشتاء، وبدء التدرج فى اختلاف درجة الحرارة والشعور بالبرد.

وأضاف أن العدوى بين الأطفال تزيد حدتها نتيجة عدم قدرة أغلبهم على الاهتمام بالإجراءات الوقائية وطبيعة الاختلاط السليم، ولذا فأغلب العدوى تنتشر فى المدارس والحضانات بشكل ملحوظ.

وتابع أخصائى الأطفال حديثه، موضحا ضرورة أن تقوم الأم بتعليم طفلها إجراءات النظافة والوقاية التامة، لتقليل وتخفيف فرص العدوى فى المدرسة، وقبل النزول من المنزل صباحا عليه شرب كوب من المياه لمعادلة درجة حرارة الجسم والوقاية من الأمراض.

وشدد على ضرورة تناول وجبة إفطار خفيفة قبل النزول إلى المدرسة لتعزز مناعته ضد المرض وتزيد تركيزه، مع الحصول على مصل الانفلونزا هذا العام.

وقدم مجموعة من الإجراءات داخل المدرسة للوقاية من العدوى:

-الاهتمام بنظافة اليدين والوجه، فيقوم بغسلهما أكثر من مرة فى اليوم.

-الاستعانة بمناديل منظفة أو جل معقم للأطفال الأكبر سنا، يحمله فى حقيبته ويستخدمه كل فترة.

-عدم مشاركة الطعام مع زميله.

-تجنب الاختلاط بالطفل الذى يسعل أو يعطس.

-وضع يده على فمه عند العطس أو الكحة وتنظيف يديه بعدها.

-الاهتمام بتناول اللانش بوكس كاملا، لتعزيز دفاعات جسمه وتقويته.

-لا يستخدم أحد زجاجة المياه الخاصة به.

-يهتم بعدم التعرض الملوثات كالأتربة وغيرها واذا حدث عليه بتنظيف يديه بعدها.

-يستخدم مناديل ورقية خاصة به، ولا يشاركها مع أحد.

-لا يقضم أظافره ولا يضع يديه فى فمه كثيرا، يتوقف عن العادات غير الصحية التى تنقل العدوى.