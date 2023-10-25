شكرا لقرائتكم خبر عن ما الإسعافات الأولية عند تعرض الطفل للاختناق؟.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماذا تفعل الأم إذا تعرض طفلها للاختناق؟..سؤال تطرحه العديد من الأمهات للتعرف على طرق حماية الطفل من الاختناق، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل الحيل لمساعدة الطفل وإسعافه على الفور تجنبا لتعرضه لأي مضاعفات صحية.

قال الدكتور أمجد على، استشارى طب الأطفال بقصر العينى، أن الاختناق يحدث عند دخول شيء إلى الحلق أو القصبة الهوائية يؤدي إلى سد مجرى الهواء، وعادةً ما يكون سبب إصابة الأطفال بالإختناق يرجع إلي تعرضهم لبلع أجسام صغيرة.

وأضاف استشاري طب الأطفال، إلي أن الاختناق يعد الأمور التي تهدد الحياة، لأنه يتسبب في عدم توصيل الأكسجين إلي المخ، لافتا أنه يجب تقديم الإسعافات الأولية بأسرع ما يمكن.

وأكد استشاري طب الأطفال أنه لا داعي للخوف والذعر، فعندما يشعر الطفل بالإختناق يبدأ الجسم بطرد الشيء المسبب لهذا الشعور، وبالتالي يجب مساعدة الطفل علي طرد السبب، عن طريق السعال وضربات علي الظهر من قبل الأم أو الأب لمساعدته علي طرد الشيء، وعليكم القيام بهذه الخطوات، وهي:

-ضعي الطفل على وجهه لأسفل على طول فخذك .

-عدي خمس ضربات على الظهر .

-أقلب طفلك وافحص فمه جيدا.

-اقلب الطفل ووجهه للأعلى ومسندًا على طول فخذك

-ضع إصبعين في منتصف صدره، وادفع للأسفل للقيام بما يصل إلى خمس ضغطات حادة على الصدر.

-افحص الفم في كل مرة

-شجع الطفل على الاستمرار في السعال.

وأكد استشاري طب الأطفال، علي ضرورة تكرار هذه الخطوات من مرتين إلي ثلاث مرات ، ولكن في حالة أن الطفل غير قادر علي التنفس بشكل جيد وفاقد للوعي في هذه الحالة يجب أخذه علي الفور للمستشفي لإسعافه.