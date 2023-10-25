شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك علاقة بين قلة ساعات النوم وزيادة الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي النوم السيئ أو القليل إلى حدوث خلل في عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون ويجعل التحكم في الوزن من الأمور الصعبة لأنه يعرضك لزيادة الوزن، هذا ما أكده الدكتور وليد جمال لوقا، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة في كلية طب قصر العيني.

وأشار إلى أن التخلص من الوزن الزائد يتطلب من الشخص القيام بالعديد من الأمور المهمة، كاتباع نظام غذائي محدد وممارسة الرياضة وتناول الماء، وتعتمد هذه الطرق التقليدية، على مفهوم السعرات الحرارية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، لافتا إلى أن هناك دراسات تفترض أن يكون النوم عنصرًا أساسياً وهاماً في رحلة إنقاص الوزن، وليس فقط تقليل السعرات والرياضة.

وأضاف أخصائي التغذية، أن النوم يرتبط بالعديد من العمليات الهرمونية والتمثيل الغذائي التي تحافظ على عملية حرق الدهون بشكل عام في حالة من التوازن، فإن مدى جودة نومك وعدد الساعات التي تحصل عليها يتحكم بشكل كبير في وزنك.

فيحتاج البالغون إلى 7 ساعات على الأقل في الليلة، وقلة عدد ساعات النوم عن 7 ساعات يمكن أن يغير شهيتك وشعورك بالجوع بالإضافة إلى قدرة جسمك على تخزين واستخدام الطاقة، وكلها يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على قدرتك على الحفاظ على الوزن أو فقدانه، فعندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم أو عندما تعاني من اضطرابات في النوم فقد يؤدي ذلك إلى اختلال عملية التمثيل الغذائي لديك ويؤدي إلى زيادة الوزن وحتى الإصابة بأمراض مزمنة.

ولذا نصح أخصائي التغذية بضرورة اتباع النظام الغذائي الجيد مع ممارسة الرياضة، وأيضا الحصول علي قسط كافي من النوم، حتي لا تتعرض لأي مضاعفات صحية، وثبات الوزن.