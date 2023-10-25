شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات طقس الخريف تزيد نوبات الربو.. 12 خطوة لحمايتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الربو هو حالة تنفسية مزمنة حيث تلتهب المسالك الهوائية وتضيق وتنتج مخاطًا زائدًا، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس والصفير والسعال وضيق الصدر، ومع التغيرات الجوية خلال فصل الخريف، مثل تقلبات درجات الحرارة والهواء الجاف، وزيادة الرطوبة، يمكن أن تكون بمثابة محفزات لأعراض الربو، كما تؤدي مسببات الحساسية الشائعة مثل حبوب اللقاح وجراثيم العفن إلى تفاقم الربو، وإليك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل تأثيرها، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الإجراءات الوقاية لمرضى الربو:1. مراقبة التنبؤات الجوية

ابق على اطلاع بالتغيرات في الظروف الجوية، بما في ذلك التغيرات في درجات الحرارة ومستويات الرطوبة، سيساعدك ذلك على الاستعداد واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

2. استخدم أجهزة تنقية الهواء

استخدم أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات لإزالة مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح وعث الغبار وجراثيم العفن من الهواء الداخلي.

3. غلق النوافذ

ابقِ النوافذ والأبواب مغلقة لمنع دخول مسببات الحساسية الخارجية، مثل حبوب اللقاح، إلى منزلك.

4. تجنب الأنشطة الخارجية خلال أوقات ذروة حبوب اللقاح

تجنب قضاء فترات طويلة في الخارج خلال أوقات ذروة حبوب اللقاح، والتي عادة ما تكون في الصباح الباكر والمساء.

5. ارتداء الملابس الواقية

إذا كنت بحاجة لقضاء بعض الوقت في الخارج، فارتدي قبعة ونظارة شمسية وقناعًا لحماية نفسك من استنشاق المواد المسببة للحساسية والمهيجات.

6. نظف منزلك بشكل متكرر

قم بتنظيف منزلك بانتظام لإزالة الغبار ووبر الحيوانات الأليفة والمواد المسببة للحساسية الأخرى، قم استخدام مكنسة كهربائية،وممسحة أرضيات رطبة لتقليل المهيجات المحمولة بالهواء.

7. تجنب التعرض للدخان

ابتعد عن دخان التبغ والنيران وأوراق الشجر المشتعلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الربو، يسبب التدخين بشكل عام ضررًا لا يمكن إصلاحه لجهازنا التنفسي وصحتنا العامة ويجب تجنبه.

8. اغسل الفراش بانتظام

اغسل الفراش، بما في ذلك الملاءات وأغطية الوسائد والبطانيات، بالماء الساخن للتخلص من عث الغبار والمواد المسببة للحساسية التي قد تسبب أعراض الربو.

9. تناول الأدوية الوقائية

إذا وصفها لك الطبيب، استخدم الأدوية الوقائية المناسبة، مثل أجهزة الاستنشاق أو بخاخات الأنف، بانتظام للسيطرة على أعراض الربو، فمن الضروري اتباع تعليمات الطبيب، لتقليل نوبات الربو، وتجنب المحفزات المعروفة.

10. استخدم الفراش المقاوم للحساسية

قم بتغطية الوسائد والمراتب والألحفة بأغطية مقاومة لعث الغبار لتقليل التعرض لمسببات الحساسية أثناء النوم.

11. تجنب استخدام المنظفات

تجنب استخدام المنظفات الكيميائية القوية أو البخاخات التي يمكن أن تسبب أعراض الربو.

12. ارتدي وشاحًا أو قناعًا

قم بتغطية أنفك وفمك أثناء قضاء الوقت في الخارج في درجات حرارة أكثر برودة لتدفئة الهواء قبل دخوله إلى رئتيك.