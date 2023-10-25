شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش سكريات.. أطعمة تؤثر سلبا على تركيز طفلك ومذاكرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطعام الصحى كالخضراوات الصحية الورقية، والفاكهة بأنواعها، والطعام الغنى بالفيتامينات والعناصر وقليل الدهون، يساعد على تعزيز صحة الدماغ ويعزز عمل وظائف المخ، خاصة عند الأطفال، مما يؤثر بالايجاب على مستواهم الدراسى، فهو يزيد تركيزهم ويقلل التشتت لديهم ويعزز من التفكير السليم.

الطعام الصحى هو الذى يضمن لك ولأسرتك قوة التركيز ويعزز صحة الدماغ، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع cnbc موضحا أن صحة العقل وسلامته تبدأ من الاختيار السليم للأطعمة الصحية المفيدة للجسم والمخ.

وتابع التقرير أن هناك أطعمة لابد من تجنبها أو على الأقل تناولها بشكل نادر، وذلك لأنها تؤثر وبشكل مباشر بالسلب على صحة الدماغ والقدرة على التفكير والتذكر، ومن أبرز هذه الأطعمة:

ـ كل ما يصنع بالزيت المهدرج، فالمقليات تحد من كفاءة الجسم بشكل عام وتضر به، وتشعره بالخمول، ولذا فإن اختيار زيت الزيتون فى الطهى وإضافته للطعام خيار جيد جدا، والبعد عن الزيوت المهدرجة وعن القلى بشكل عام.

ـ الأطعمة عالية السكر والحلويات ، فهذه النوعيات من الطعام تحتوى على كم هائل من السكريات مما يساعد على زيادة الجلوكوز فى الدماغ، مما يحد من وظائف الدماغ ويقلل من القدرة على التذكر ويضعف الذاكرة.

ـ ابتعدى أيضا عن الأطعمة المصنعة والصوصات الجاهزة، لأن هذه الأطعمة المصنعة يضاف إليها الكثير من الاضافات غير الصحية وتتم معالجتها بشكل كبير، مما يؤثر على صحة الدماغ ووظائفها.

ـ الطعام الغنى بالمحليات الصناعية التى تزيد من تأكسد الجسم وتضر بصحة الدماغ والتذكر.

ـ المقليات بأنواعها والتى تتشرب الكثير من الزيوت غير الصحية تعمل على الإضرار بصحة الذاكرة وتقليل القدرة على الإدراك والتذكر بشكل كبير.

ـ لذا ينصح التقرير بضرورة البعد عن الأطعمة غير الصحية، والتركيز على الخيارات الصحية فى النظام الغذائى اليومى، كالخضراوات والفاكهة والطعام المشوى والمطهى على البخار.