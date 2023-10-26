شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بالتهاب الكبدى A منها الضعف والإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الكبد A هو واحد من العديد من الالتهابات الفيروسية التي تؤثر على الكبد، وخلال هذا التقرير سنتعرف على حقيقة هذا المرض، وفقا لتقرير موقع “HEALTHLINE”. التهاب الكبد A هذا المرض من الاتهابات الفيروسية التي تؤثر علي صحة وسلامة الكبد، ويسبب التهاب الكبد الحاد، تؤثر على قدرة الكبد على العمل بشكل طبيعي، ويزداد فرص العدوى عن طرق الطعام والمياة الملوثة . أعراض الاصابة بالتهاب الكبدي A أعراض الاصابة بالتهاب الكبدي A

أكد التقرير، أن الأعراض المرتبطة بالتهاب الكبدي A لا تظهر عادةً إلا بعد أن تكون قد أُصبت بالفيروس منذ بضعة أسابيع، والأعراض هي:

-إرهاق وضعف.

-الغثيان والقىء.

-الإسهال المفاجئ.

-الإحساس بألم أو عدم راحة في البطن.

-براز رمادي اللون.

-فقدان الشهية.

-الحمى الخفيفة.

-البول الداكن.

-ألم المفاصل.

-اصفرار الجلد .

-بياض العينين.

-الحكة الشديدة.

طرق الإصابة بالتهاب الكبد A-تناول طعام تعامل معه شخص مصاب بالفيروس.

-عدم غسل اليدين بعد استخدام المرحاض.

-شرب الماء الملوث.

-تناول الطعام الملوث.

-المخالطة لشخص حامل للفيروس.

مضاعفات التهاب الكبد Aووفقا لموقع “mayoclinic”، فقد يسبب التهاب الكبد A في حالات نادرة توقفًا مفاجئًا في وظائف الكبد، وخاصة بين البالغين الأكبر سنًا أو المصابين بأمراض الكبد المزمنة، وهذه الحالة يتطلب البقاء في المستشفى للخضوع للمراقبة وتلقي العلاج، وقد يحتاج بعض المصابين بالفشل الكبدي الحاد إلى زراعة كبد، ولكن بشكل عام تستمر الإصابة لشهر أو أكثر دون مضاعفات في حالة تلقي العلاجات.