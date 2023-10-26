شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهاب الحلق طبيعيا بطرق عديدة منها السوائل الدافئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الحلق هو شعور مؤلم في الجزء الخلفي من الحلق، إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق، فقد يكون من المؤلم أن تبتلع أو تتحدث، هناك أشياء كثيرة تسبب التهاب الحلق، بدءًا من الالتهابات البكتيرية والفيروسية وحتى الحساسية والنوم وفمك مفتوحًا.

ووفقا لموقع " clevelandclinic"، تختفي معظم أعراض التهاب الحلق خلال أيام قليلة، ولكن يجب التوجه إلى الطبيب إذا استمر التهاب الحلق لفترة أطول من أسبوع، أو ازداد سوءًا، أو ظهرت عليك أعراض مثل الحمى أو تضخم الغدد الليمفاوية.

قد يبدأ التهاب الحلق بشعور خشن في حلقك، كما لو كان حلقك جافًا، قد تشعر بحرقة أو ألم حاد في الحلق عند البلع أو التحدث، كما قد تشعر بألم في أذنيك أو أسفل جانب رقبتك.

ما هي أعراض التهاب الحلق؟

بصرف النظر عن آلام الحلق، قد تشمل أعراض التهاب الحلق ما يلي:

الحمى .

الصداع .

اضطراب المعدة.

تورم العقد الليمفاوية .

احتقان الأنف .

سيلان الأنف .

السعال .

التعب .

بحة في الصوت .

ما الذي يسبب التهاب الحلق؟

تحدث معظم حالات التهاب الحلق بسبب الإصابة بعدوى فيروسية، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا، قد يكون التهاب الحلق أحد أعراض الحالات أو المشكلات التالية:

العدوى البكتيرية: التهاب الحلق والتهابات الجيوب الأنفية البكتيرية هي أمثلة على الالتهابات البكتيرية التي قد تسبب التهاب الحلق.

الحساسية: يمكن أن تؤدي ردود الفعل التحسسية تجاه حبوب اللقاح أو عث الغبار أو الحيوانات الأليفة أو العفن إلى جفاف الحلق والشعور بالحكة.

التهاب اللوزتين: اللوزتان عبارة عن كتلتين صغيرتين من الأنسجة الرخوة في الجزء الخلفي من الحلق، تكون مسئولة عن اصطياد الجراثيم التي تجعلك مريضًا، يحدث التهاب اللوزتين عندما تصاب اللوزتان بالعدوى والالتهاب، أيضا البكتيريا والفيروسات يمكن أن تسبب التهاب اللوزتين.

ارتجاع المرىء: يشعر الأشخاص المصابون بحالة تسمى مرض الارتجاع المعدي المريئي بالحرقان والألم في الحلق، ويحدث هذا الألم، الذي يسمى حرقة المعدة، عندما يعود الحمض من معدتك إلى المريء.

التنفس من الفم : قد تصاب بالتهاب في الحلق إذا كنت تتنفس من خلال فمك بدلاً من أنفك أثناء النوم.

علاج التهاب الحلق طبيعيا

يعتمد العلاج على سبب التهاب الحلق، على سبيل المثال، إذا كان حلقك يؤلمك بسبب إصابتك بنزلة برد، فقد يوصي الطبيب بتناول أدوية لتخفيف أعراض البرد وتخفيف التهاب الحلق.

إذا كنت مصابًا بالتهاب الحلق الناتج عن البكتيريا، فقد يصف الطبيب مضادات حيوية لعلاج العدوى البكتيرية، بخلاف العدوى البكتيرية يمكن تجربة الطرق الطبيعية التالية.

-شرب السوائل الدافئة:الشاي مع الليمون والعسل أو الشوربة قد تساعد في جفاف الحلق وحكة.

-استخدم جهاز ترطيب للهواء فى منزلك: إن إضافة الرطوبة إلى بيئتك، وخاصة غرفة نومك أثناء النوم، يساعد على جفاف الحلق.

راحة الصوت: إذا كان حلقك يؤلمك بسبب الصراخ أو الصراخ أو الغناء أو حتى التحدث كثيرًا، فإن إراحة صوتك قد تساعد.

الحصول على المزيد من الراحة: حاول الحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة، بما في ذلك ثماني ساعات من النوم ليلاً.

تجنب المهيجات: قد يؤدي التدخين السلبي والأطعمة الغنية بالتوابل والسوائل الساخنة جدًا إلى تهيج التهاب الحلق، إذا كنت مدخنًا، حاول الإقلاع عن السجائر لبضعة أيام.

كيف يمكنني منع الإصابة بالتهاب الحلق

غالبًا ما تسبب الالتهابات الفيروسية مثل نزلات البرد والأنفلونزا التهاب الحلق، يمكنك تقليل التهاب الحلق عن طريق حماية نفسك من نزلات البرد والأنفلونزا، تتضمن بعض الطرق للقيام بذلك ما يلي:

-غسل اليدين بشكل متكرر باستخدام الماء والصابون أو معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول.

-تجنب الأشخاص الذين يعانون من العطس والسعال.

-إذا كنت تقضي وقتًا مع أشخاص يعطسون أو يسعلون، فتجنب مشاركة الطعام أو الشراب أو الأدوات.

-الحصول على تطعيم ضد الانفلونزا.