شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الزنك لصحتك عديدة منها تحسين الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الزنك دورًا لا غنى عنه في تعزيز صحة الإنسان وهو جزء أساسي من نظامنا الغذائي في حياتنا اليومية، حيث يعد اتباع نظام غذائي غني بكميات كافية من الزنك ويساعد على النمو الجسدي والعقلي منذ الطفولة، وكشفت الأبحاث وفقا لموقع " healthsite"، أن الزنك ضروري لوظائف الجسم البشري الطبيعية.

فوائد مكملات الزنك

في الوقت الحاضر، أصبحت مكملات الزنك شائعة، خاصة بعد جائحة كورونا، فأظهرت الأبحاث أن بعض أمراض البشرة والجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي والمناعة والهيكل العظمي والأمراض التناسلية تحدث بسبب نقص الزنك.

تعزيز هرمون التستوستيرون

من خلال ضمان تناول كمية كافية من الزنك في النظام الغذائي، يمكن للشخص تعزيز هرمون التستوستيرون في الجسم بشكل طبيعي، مما قد يؤدي إلى زيادة الطاقة وتحسين المزاج وتحسين الأداء البدني.

​الحفاظ على الرؤية

يلعب الزنك دورًا حاسمًا في الحفاظ على الرؤية المثالية، حتى بعد حلول الظلام، هذا المعدن ضروري للرودوبسين، وهو الصباغ الموجود في شبكية العين، لذا فإن الاستهلاك الكافي للزنك يساعد في الحفاظ على مستويات الرودوبسين، وهذا يعزز الرؤية الليلية.

​الحفاظ على صحة الجلد

يمنع الزنك مشكلة جفاف الجلد ويساعد في الحفاظ على مظهر شبابي، وله خصائص مضادة للالتهابات تساعد في علاج حب الشباب والأكزيما والصدفية.

يقلل من الالتهاب

يقلل الزنك من الالتهاب ويعمل كمضاد قوي للأكسدة، ويكافح الإجهاد التأكسدي ويحد من إنتاج الجزيئات المسببة للالتهابات، علاوة على ذلك، يعزز الزنك نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، والتي تساهم في توازن بكتيريا الأمعاؤ وصحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

يساعد تضمين الأطعمة الغنية بالزنك مثل المكسرات والبذور واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة في النظام الغذائي في السيطرة على التهاب الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.