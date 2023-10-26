شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين سرطان الثدى والتثدى عند الرجال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط سرطان الثدي غالباً بالنساء، وذلك لأن الجنس الأنثوي هو أقوى عامل خطر للإصابة بهذا المرض، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ومع ذلك، في حالات نادرة، يمكن أن يصاب الرجال أيضًا بتشوهات فى خلايا الثدى، مما يؤدي إلى تكوين ورم، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

وهناك احتمال للخلط بين سرطان الثدي والتثدي عند الرجال، لذا من الضرورى التعرف على أعراض سرطان الثدى عند الرجال، والتثدي هو حالة تتميز بتضخم أنسجة الثدي عند الذكور.

سرطان الثدي لدى الذكور أمر نادر الحدوث ويبلغ معدل الإصابة به 1٪ فقط ، كما وجدت دراسة نشرت في JAMA Oncology أن معدل الوفيات بسبب سرطان الثدي كان أعلى بنسبة 19٪ لدى الرجال منه لدى النساء، واستند هذا إلى بيانات الوفيات من 18 ألف امرأة و16025 رجلاً مصابين بسرطان الثدي.

أعراض سرطان الثدي لدى الذكور والإناث يمكن أن تكون متشابهة وتشمل :

-كتل صلبة فى الثدى

- إفرازات من الحلمة، والتي عادة ما تكون دموية

-احمرار أو تقشر الجلد فى الثدي

- تنقير في الثدي

وتشير الأبحاث إلى أن التعرف على كتل سرطان الثدي لدى الذكور أسهل منه لدى الإناث بسبب صغر حجم الثدي. ومع ذلك، هناك احتمال أكبر للخلط بين سرطان الثدي والتثدي.

والتثدي هو حالة تتميز بتضخم أنسجة الثدي عند الذكور ويمكن أن تنتج عن اختلالات هرمونية، أو بعض الأدوية، أو مشاكل صحية أساسية، مما يؤدي إلى مظهر أكثر شبهاً بالثدي لدى الرجال، ومن المهم ألا نفترض أن نمو الثدي مجرد تثدي حميد، لأنه قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخر تشخيص سرطان الثدي وارتفاع معدل الوفيات لذلك، المفتاح هو زيارة الطبيب وإجراء الفحص الذاتي.

سرطان الثدي لدى الذكور، على الرغم من أنه غير شائع، لا يزال من الممكن أن يحدث عند الرجال. يجب على كبار السن، والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، والذين لديهم طفرات جينية موروثة، والأفراد الذين يعانون من أمراض الكبد والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أن يكونوا أكثر يقظة بشأن صحتهم ويجب عليهم إجراء فحوصات منتظمة، خاصة إذا كانت هناك أي تغييرات ملحوظة في الثدي . التشخيص المبكر هو أفضل وسيلة لتلقي العلاج الفعال وتحسين نوعية الحياة مع السرطان.