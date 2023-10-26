شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: السمنة تزيد من تأثير مضاعفات الحمل على القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المضاعفات أثناء الحمل والسمنة من عوامل الخطر الكبيرة لعدد من الأمراض، فهي لا تؤدي فقط إلى إضعاف جهاز المناعة، مما يجعله عرضة لمجموعة من الأمراض المعدية، ولكنها تؤدي أيضًا إلى ظهور الأمراض غير المعدية، و كشف بحث أجرته معاهد الصحة الأمريكية مؤخرًا أن السمنة قبل وأثناء المرحلة المبكرة من الحمل عامل خطر قوي للإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل وسكري الحمل، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وقد قامت الدراسة الممولة من المعاهد الأمريكية للصحة، والتي نشرت في مجلة Circulation Research ، بتحليل أكثر من 4200 أمهات لأول مرة، منهن ما يقرب من 50٪ يعانين من زيادة الوزن أو السمنة.

وقارن الباحثون صحة المرأة بعد مرور سنتين إلى سبع سنوات من الحمل، ووجدوا أن المشاركات الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل كن أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل أو الخضوع لحمل معقد بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وأصيب حوالي 15% منهن بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، و8% أنجبن أطفالهن قبل الأوان، و11% أنجبن أطفالاً أصغر من المتوقع في مرحلة الحمل، و4% أصيبن بسكري الحمل، ووجد الباحثون أن مضاعفات الحمل لها تأثير على القلب.

وتحمل الدراسة أهمية كبيرة لأن دعم صحة القلب له أهمية قصوى بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من مضاعفات الحمل. وأثبت الباحثون أن أفضل وقت لدعم قلب المرأة الحامل ومنع أمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة ومضاعفات الحمل، يجب أن ينتقل عبء الحفاظ على الصحة المثلى إلى ما قبل وأثناء الحمل المبكر .