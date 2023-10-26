شكرا لقرائتكم خبر عن من الصيف إلى الخريف.. 10 مشكلات صحية فى تغير الطقس وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤثر تغيرات الطقس في موسم الخريف على الصحة العامة، وتختلف الاستجابات الفردية، ومن الضرروى التعرف على المشكلات الصحية التي يتعرض لها الأشخاص بسبب التقلبات الجوية، للوقاية منها بشكل أفضل وتجنبها تمامًا، وإليك بعض المشكلات الصحية الشائعة التي يمكن أن تحدث مع تغير الطقس في الخريف، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

مشاكل صحية بسبب تغير الطقس من الصيف إلى الخريف، منها: 1. الحساسية الموسمية

يمكن أن يؤدي الانتقال من الصيف إلى الخريف إلى زيادة حبوب اللقاح وجراثيم العفن، مما يسبب الحساسية، ويجب تجنب الأنشطة في الهواء الطلق خلال أوقات ذروة حبوب اللقاح، وإبقاء النوافذ مغلقة، واستخدام أجهزة تنقية الهواء، وتناول مضادات الهيستامين على النحو الموصى به من قبل الطبيب.

2. نوبات الربو

يمكن أن يؤدي الهواء البارد وزيادة التهابات الجهاز التنفسي أثناء الخريف إلى تفاقم أعراض الربو، يمكنك منع نوبات الربو باستخدام وشاح أو قناع لتدفئة الهواء الذي تتنفسه، والحصول على لقاح الأنفلونزا، واستخدام أجهزة الاستنشاق الموصوفة لك بانتظام.

3. نزلات البرد والأنفلونزا

يمكن أن يؤدي تغير الطقس إلى إضعاف جهاز المناعة، مما يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، قم بمكافحة هذه الأمراض من خلال ممارسة النظافة الجيدة، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب الاتصال الوثيق مع المرضى، والحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية.

4. الاكتئاب الموسمي

مع قصر الأيام وانخفاض ضوء الشمس، قد يعاني بعض الأفراد من الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) أو تغيرات مزاجية عامة، قم بمكافحة الاكتئاب الموسمي عن طريق التعرض لضوء النهار في الهواء الطلق، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على جدول نوم ثابت، والبحث عن العلاج أو الدواء إذا لزم الأمر.

5. جفاف الجلد

الطقس البارد يمكن أن يسبب جفاف الجلد وتشققه، مكافحة الجفاف عن طريق استخدام المرطبات، وتجنب الاستحمام بالماء الساخن، واستخدام المرطب، والبقاء رطبا عن طريق شرب الكثير من الماء.

6. آلام المفاصل

يمكن أن تؤدي التغيرات في الضغط الجوي ودرجة الحرارة إلى تفاقم آلام المفاصل، خاصة عند الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، قاوم آلام من خلال البقاء نشيطًا، وممارسة التمارين ذات التأثير المنخفض، واستخدام الكمادات الساخنة أو الباردة، وتناول الأدوية أو المكملات الغذائية الموصوفة لك.

7. الصداع النصفي الموسمي

التغيرات الجوية، مثل التغيرات في الرطوبة، يمكن أن تؤدي إلى الصداع النصفي لدى الأفراد المعرضين للإصابة، يمكنك علاجه عن طريق تجنب المثيرات، وممارسة تقنيات إدارة التوتر، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول الأدوية الموصوفة.

8. تقلب المزاج

قد يعاني بعض الأشخاص من تقلبات مزاجية خلال فصل الخريف بسبب التغيرات الهرمونية واضطراب الروتين، قاوم التقلبات المزاجية من خلال الحفاظ على جدول نوم منتظم، وتناول نظام غذائي متوازن، وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا .

9. زيادة الوزن الموسمية

يمكن أن يساهم انخفاض النشاط البدني أثناء الطقس البارد في زيادة الوزن، قاوم زيادة الوزن الموسمية من خلال البقاء نشيطًا، والحفاظ على نظام غذائي صحي، وإيجاد أنشطة بديلة لتحل محل التمارين الخارجية.

10. زيادة خطر وقوع الحوادث

يمكن أن تؤدي فترات الصباح والمساء المظلمة والظروف الضبابية والأسطح الرطبة إلى زيادة خطر وقوع حوادث، مثل السقوط وحوادث السيارات، قم بمواجهة هذا الخطر باستخدام الإضاءة المناسبة، والقيادة بحذر.

يشار إلى أن اتخاذ تدابير وقائية، مثل ممارسة النشاط البدني، والحفاظ على نظام غذائي صحي، والبقاء رطبًا، وتجنب مسببات الحساسية، يمكن أن يساعد في تقليل تأثير المشكلات الصحية المرتبطة بالطقس.