شكرا لقرائتكم خبر عن اضبط ساعتك البيولوجية.. اعرف ازاى تستفيد صحيا من التوقيت الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات الساعة 12 منتصف الليل يتم العمل بالتوقيت الشتوى، وتزامنا مع هذا القرار نتعرف على أبرز الفوائد الصحية التى يحصل عليها الجسم مع بدء التوقيت الشتوى، أوضح الدكتور أحمد الجارحي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد في كلية طب قصر العيني، أن هناك العديد من الفوائد الصحية التي يحصل عليها الجسم من التوقيت الشتوى، لافتا إلى أن تأخير الساعة اليومية ساعة للخلف يعني استفادة الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، ومنها:

-الحصول على فيتامين دقال الدكتور أحمد الجارحى أن رجوع الساعة للخلف بمقدار ساعة، يعني أنك تستطيع الاستيقاظ مبكراً، وهذا الأمر يساعدك في التعرض لأشعة الشمس المفيدة، التي تساهم في امداد الجسم بفيتامين د، وتقليل فرص نقص نسبته بالجسم، ولذا يمكنك التعرض لأشعة الشمس المفيدة قبل الظهر وبعد العصر. -التخلص من الوزن الزائدلا تشعر بالاستغراب، رجوع الساعة للخلف يساعد في النوم مبكراً ساعة علي الأقل، وهذا يقلل من فرص تناولك للطعام في الليل، ولذا يساعد الجسم في زيادة فرصته علي التخلص من الوزن الزائد، وزيادة فرص حرق الدهون. -تنظيم ساعات النومالنوم الجيد يساوي صحة جيدة، ومناعة قوية، هذا ما أشار إليه استشاري الجهاز الهضمي، مضيفا، أن الحصول على عدد ساعات من النوم الجيد لديه الكثير من الفوائد علي الصحة العامة، أبرزها تنشيط الدورة الدموية في اليوم التالي، وزيادة نشاط المخ والتركيز. -تقوية الجهاز المناعيالتوقيت الشتوي يعمل علي الإستيقاظ مبكراً ساعة للخلف، ويساعدك في تناول الطعام في الصباح، وينشط الدورة الدموية لديك، ولذا فكل هذه العوامل تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وتقليل من ضعفه وبالتالي يعمل علي تقليل فرص الإصابة بأمراض الشتاء كنزلات البرد، والأنفلونزا.