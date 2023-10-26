شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي ينجح فى التنبؤ بثلث حالات سرطان الثدى قبل التشخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Radiology، أن الذكاء الاصطناعي ساعد في التنبؤ بثلث حالات سرطان الثدي في مدة قد تصل إلى عامين قبل التشخيص، حيث

تم مسح بيانات التصوير ومعلومات الفحص من اختبارات BreastScreen في النرويج التي تم إجراؤها في الفترة من يناير 2004 إلى ديسمبر 2019.



الفحص الذاتي للثدي للمرأة الفحص الذاتي للثدي للمرأة أخذت الدراسة في الاعتبار درجة الذكاء الاصطناعي وخصائص التصوير الشعاعي للثدي، مثل كثافة الثدي، وتم تقييم واختبار نتائج الذكاء الاصطناعي وخصائص التصوير الشعاعي للثدي، في إجمالي 2787 اختبار فحص من 1602 امرأة بمتوسط عمر 59 عامًا.

ما هو الذكاء الاصطناعي لسرطان الثدى؟وفقًا لنتائج الدراسة التى نشرت على موقع " foxnews"، فأن النساء اللاتي تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي لاحقًا بناءً على هذه الاختبارات، تم خضوعهن لاختبارت الذكاء الاصطناعي، حيث تم تصنيف الدرجات من 1 إلى 7 للأورام الخبيثة منخفضة الخطورة، ومن 8 إلى 9 للمخاطر المتوسطة و10 للأورام الخبيثة شديدة الخطورة.

وكشفت النتائج أن أكثر من 38% من حالات السرطان المكتشفة بالفحص سجلت درجة 10 بالنسبة للذكاء الاصطناعي قبل تشخيص سرطان الثدي، وتم تصنيف الدرجات من 1 إلى 7 للأورام الخبيثة منخفضة الخطورة، ومن 8 إلى 9 للمخاطر المتوسطة و10 للأورام الخبيثة شديدة الخطورة.

وقال الباحثين: لقد فوجئنا بالنتائج، مما يعني أنه يمكن اكتشاف جزء كبير من السرطانات في وقت مبكر، مما يؤدي إلى علاج بشكل مبكر قبل الخضوع للعلاج الكمياوي، وبالتالي تفادي الأثار الجانبية المتأخرة للعلاج، مما يؤدي إلى نوعية حياة أفضل.

وأضاف الباحثين: "باعتبارنا أطباء أورام، نعلم أن أفضل طريقة لعلاج السرطان هي إما الوقاية منه أو اكتشافه في مرحلة مبكرة، وإذا تمكنا من القيام بعمل أفضل في اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن ذلك سيترجم إلى نتيجة أفضل لمرضانا."

وتوقع الطبيب أيضًا التطبيقات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في الوقاية من جميع أنواع السرطان وتشخيصها وعلاجها.