شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا قلبها ينبض بالبطارية نتيجة حالة نادرة أدت لفشل القلب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني صوفيا هارت من اعتلال عضلة القلب التوسعي الذي لا رجعة فيه، كما هو الحال مع شقيقتها التوأم، وتعيش بالبطارية لإنقاذ حياتها لحين إيجاد متبرع بالقلب، مضيفة، إنه لقد عشت لمدة عام بدون نبض، وهى من ماساتشوستس، وتبلغ من العمر 30 عامًا، حيث تعاني من حالة وراثية نادرة، يتم الحفاظ عليها على قيد الحياة عن طريق زرع ميكانيكي وهي تنتظر بفارغ الصبر متبرعًا ليمنحها قلبًا جديدًا.



صوفيا بالمستشفى

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعانى صوفيا هارت من اعتلال عضلة القلب التوسعي الذي لا رجعة فيه، كما هو الحال مع شقيقتها التوأم، حيث تعيش مع جهاز يسمى LVAD لإبقائها على قيد الحياة حتى إجراء عملية زرع قلب

وقالت، إنها تعاني من حالة وراثية نادرة في القلب لا يوجد لديها نبض وتقول إنها "تعمل بالبطاريات"، حيث يعاني ما يصل إلى واحد من كل 500 شخص بالغ أمريكي من اعتلال عضلة القلب - وهو مصطلح أكثر عمومية للحالات المتعلقة بعضلة القلب، ولكن اعتلال عضلة القلب التوسعي الذي لا رجعة فيه هو أكثر ندرة.

وأوضحت الصحيفة، إن صوفيا هارت، 30 عامًا، من اعتلال عضلة القلب التوسعي الذي لا رجعة فيه ، وهو مرض يصيب عضلة القلب عندما لا يعمل أحد البطينين بشكل جيد، مما قد يؤدي إلى فشل القلب، تستخدم السيدة هارت جهازًا طبيًا منقذًا للحياة للحفاظ على ضخ قلبها أثناء انتظارها لعملية زرع قلب.

واكتشفت هارت إصابتها بالحالة في صيف عام 2022 أثناء عملها في مزرعة خيول، مؤكدة، "لقد بدأت أشعر بالألم الشديد والإرهاق الشديد، إنه مثل التعب الذي لا يمكنك وصفه حقًا، لم أكن متعبًا في ذهني، لكن جسدي كان متعبًا جدًا، وُلدت شقيقتها التوأم، أوليفيا، بنفس الطفرة الجينية النادرة، لكن لم يدرك أحد أن هارت مصابة بها أيضًا حتى مرضت.

أدى إرهاق هارت في الأصل إلى الاعتقاد بأنها مصابة بمرض لايم، حيث كانت تعمل في الخارج وكان من الممكن أن تلدغها القراد بسهولة، لقد أجرت اختبار لايم في عيادة خارجية، أوصلت أوليفيا، التي كانت تعمل في المستشفى في ذلك الوقت، الخبر إلى أختها.

عانت أوليفيا من قصور في القلب قبل 7 سنوات واضطرت إلى الحصول على جهاز LVAD للتغلب عليها حتى تخضع لعملية زرع قلب في عام 2016.

يساعد جهاز مساعدة البطين الأيسر (LVAD) في الحفاظ على تدفق الدم حول الجسم عن طريق ضخ الجانب الأيسر من القلب ميكانيكيًا.

تلقت هارت نفس دورة العلاج التي تلقتها أختها عندما كانت في الـ 22 من عمرها: حيث عاشت مع جهاز LVAD حتى أصبحت عملية زرع الأعضاء متاحة.

وعندما تكون هارت في منزلها في بوسطن، تكون متصلة بمنفذ حائطي لتشغيل الجهاز، مشيرة الى إن هذا الحبل طويل جدًا، وقد أتقنت العيش في الأماكن التي يمكنني التجول فيها باستخدام هذا الحبل،" وعندما تخرج وتتجول، يمكن تشغيل جهاز LVAD بواسطة بطاريتين، وتتأكد هارت دائمًا من حمل قطع الغيار.