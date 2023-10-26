شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون ترد على منتقدى حجم رأس طفلها.. 1من كل 50 طفلا يصاب بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت باريس هيلتون الأشخاص الذين سخروا من كبر حجم رأس ابنها الرضيع "فينيكس" البالغ من العمر 9 أشهر، وحث الأشخاص المتعاطفون مع حالة طفلها على ضرورة عرضه علي طبيب أعصاب لإجراء فحص للدماغ.

وكشفت الديلي ميل البريطانية، أنه يولد طفل واحد من بين 50 طفلًا مصابًا بتضخم الرأس، والغالبية العظمى من حالات ضخامة الرأس غير ضارة، ولكن بعضها يمكن أن يكون نتيجة لسبب كامن أكثر خطورة، مثل استسقاء الرأس، أو السوائل الزائدة حول الدماغ، والتي تؤثر على واحد من كل 1000 طفل.

وأوضح التقرير، أنه خلال العام الأول للأطفال يجب زيارة الطبيب سبع مرات، وفي كل مرة، يقوم الطبيب بأخذ قياسات لرأس الطفل لاكتشاف المشاكل العصبية المحتملة، ويقوم طبيب الأطفال بقياس محيط رأس الطفل في كل فحص حتى يبلغ عمره ثلاث سنوات.



باريس هيلتون

يعاني حوالي 2% من الأطفال من ضخامة الرأس، وهو ما يُعرف بأنه يكون محيط الرأس أكبر من 97 %من رؤوس الأطفال الآخرين، وإذا أكدت القياسات المتكررة ضخامة الرأس، فسوف يحول الطبيب انتباهه إلى الوالدين، ويقيس رؤوسهم لتحديد ما إذا كانت جمجمة الرضيع الكبيرة هي نتاج الوراثة.

إذا كان لدى الوالدين أو أفراد الأسرة الآخرين رؤوس كبيرة، فإن الاحتمالات أكبر أن يكون رأس الطفل أكبر أيضًا، ولكن إذا تم استبعاد العوامل الوراثية، فسيطلب الطبيب عادةً إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية على الطفل لمعرفة ما إذا كان هناك أي تراكم للسائل النخاعي حول الدماغ، وربما المزيد من الاختبارات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بعد ذلك.

فيعد تراكم السوائل داخل الدماغ، أو استسقاء الرأس، أحد الأسباب الكامنة وراء ضخامة الرأس التي قد تتطلب إجراء عملية جراحية لإصلاحها.

والجدير بالذكر، أن السائل الدماغي الشوكي هو سائل يتدفق داخل وحول تجاويف الدماغ المعروفة باسم البطينين، ويحمل الفضلات بعيدًا للحفاظ على عمل الجهاز العصبي المركزي، وفي بعض الأحيان، يتم إعاقة التدفق الطبيعي للسائل الدماغي الشوكي، ربما بسبب ورم أو كيس، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في البطينين، ويؤدي هذا إلى الضغط على البطينين للتوسع، مما يؤدي بعد ذلك إلى الضغط على أجزاء أخرى من الدماغ.



ابن باريس هيلتون

فإذا لم يتم تخفيف الضغط، عادةً عن طريق إدخال تحويلة لتحويل السوائل الزائدة بعيدًا عن الدماغ، يمكن أن يؤدي استسقاء الرأس إلى تلف دائم في الدماغ، وتأخر في النمو، وصعوبات في التعلم، وزيادة خطر نوبات الصرع.

تشمل أعراض تضخم الدماغ تأخر تطور المهارات الحركية والكلام، والإعاقة الذهنية، والشلل، والنوبات، ومشاكل التنسيق، وعيوب في قوة العضلات.