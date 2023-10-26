شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بريطانية: نتائج إيجابية للقاح فيروس الجهاز التنفسى لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أدوية بريطانية إن لقاحها المضاد للفيروس المخلوي التنفسي (RSV) أظهر نتائج أولية إيجابية في تجربة المرحلة الثالثة لحماية البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 59 عامًا من المرض الذي يسبب دخول آلالاف إلى المستشفيات والوفيات سنويًا، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأضافت الشركة، أن جرعة اللقاح حققت الهدف الأساسي في تجربة المرحلة الثالثة المتمثلة في إثارة استجابة مناعية لدى البالغين من الفئة العمرية المبلغ عنها والذين هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب بعض الحالات الطبية الأساسية.

يشار إلى أنه تم عرض هذه النتائج في اجتماع اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP) التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، وقد تمت الموافقة على هذا اللقاح حاليًا في الولايات المتحدة للتحصين النشط للوقاية من RSV-LRTD في البالغين 60 سنة فما فوق، تمت الموافقة عليه أيضًا في أوروبا واليابان والعديد من البلدان الأخرى.

عادة ما يسبب الفيروس المخلوي التنفسي أعراضًا تشبه أعراض البرد، ولكنه السبب الرئيسي للالتهاب الرئوي لدى الأطفال الصغار وكبار السن.