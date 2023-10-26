شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض أنفلونزا العيون في الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزلات البرد تعد من الأمور العادية خلال فصل الخريف، وهناك نوع غريب من الأنفلونزا هو الخاص بالعيون، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع "everydayhealth".

أنفلونزا العيون في الخريف

تعد أنفلونزا العيون من الأمراض الفيروسية التي تصيب العين، وهو يعد من الأمراض المعدية التي يصاب بها الكثيرون، ويظهر بكثرة خلال فصل الخريف، ويسهل انتقال مرض أنفلونزا العيون للأشخاص عن طريق التلامس بين الأشخاص الحاملين للفيروس، وهذا التلامس ممكن أن يكون عن طريق المصافحة أو ملامسة الأسطح المتواجد عليها الفيروس.

أعراض أنفلونزا العيون في الخريف

هناك العديد من الأعراض التي تؤكد الإصابة بأنفلونزا العيون، ومنها التالي:

-الشعور بالحكة والحرقان الشديد في العين ويصاحبها الاحمرار الشديد.

-إفراز الكثير من الإفرازات الدمعية من العين.

-يكون الشخص لدية حساسية شديدة من الضوء.

-الصداع الشديد الناتج عن العين يعد من أبرز ما يصاب به الأشخاص.

مضاعفات أنفلونزا العيون في الخريف

يتعرض الأشخاص المصابون بأنفلونزا العيون للعديد من المضاعفات في حالة إهمال العلاج، ومنها:

- تدهور الرؤية وإعتام.

-التهاب شديد في القرنية.

-قد يصل الأمر لإجراء عملية جراحية للعلاج.

الوقاية من انفلونزا العيون في الخريف

هناك العديد من النصائح التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بانفلونزا العيون خلال فصل الخريف، ومنها:

-نظافة اليدين جيدا.

-عدم ملامسة أي سطح والاهتمام بنظافة هذه الأسطح.

-في حالة ظهور الأعراض السابق ذكرها الاهتمام بالذهاب للطبيب لأخذ العلاج الجيد والفعال.