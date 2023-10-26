شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة يحذرون من ارتفاع مستويات الرصاص والكادميوم فى الشوكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مجلة كونسيومر ريبورتس، إنها وجدت مستويات "مثيرة للقلق" من الرصاص والكادميوم في مجموعة جديدة من منتجات الشوكولاتة، وجددت دعوتها لشركة هيرشي لتقليل كميات المعادن الثقيلة التي تحتوي عليها الشوكولاتة، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة روتيرز.



الشيكولاتة الداكنة

وأضافت المجلة ، إن 16 من أصل 48 منتجًا من الشوكولاتة من مختلف الشركات التي اختبرها علماؤها مؤخرًا في سبع أنواع وهى: الشوكولاتة الداكنة، وشوكولاتة الحليب، ومسحوق الكاكاو، ورقائق الشوكولاتة، وخليط البراونيز، وكعكة الشوكولاتة، والشوكولاتة الساخنة - تحتوي على مستويات ضارة محتملة من الرصاص، أوالكادميوم أو كليهما.

ووجد التقرير أن جميع المنتجات الـ 48 تحتوي على كميات يمكن اكتشافها من المعادن، وكانت الشوكولاتة بالحليب، التي تحتوي على عدد أقل من مواد الكاكاو الصلبة، هي الفئة الوحيدة التي لم تحتو على كميات زائدة.

وقالت تقارير المستهلك إن التعرض طويل الأمد للمعادن يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز العصبي وتثبيط جهاز المناعة وتلف الكلى، مع زيادة الخطر على النساء الحوامل والأطفال الصغار.



الشيكولاتة بالحليب

وجاء اختبار تقارير المستهلك في أعقاب النتائج التي توصلت إليها في ديسمبر الماضي والتي تفيد بأن 23 من 28 قطعة من الشوكولاتة الداكنة التي تم اختبارها تحتوي على كميات كبيرة من الرصاص أو الكادميوم.