أسرع علاج لسيلان الأنف والعطس

بيروت - نادين محمد - سيلان الأنف والعطس هما أعراض شائعة جدًا في هذا التوقيت من العام، يحدث هذا غالبًا بسبب الحساسية والالتهابات الفيروسية (مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا). لكن هناك حالات أخرى ربما تسبب سيلان الأنف والعطس لا تتعلق بأدوار البرد. عادةً ما يختفي سيلان الأنف دون علاج، ولكن يمكن لبعض العلاجات تحسينه سريعًا.

ما هو سيلان الأنف ؟



سيلان الأنف هو مخاط يسيل من أنفكِ . وله عدة أسباب، مثل البرد أو الهواء الجاف أو الحساسية أو نزلات البرد . أيضًا التهاب الأنف الذي تتهيج فيه أنسجة الأنف هو ضمن أسباب سيلان الأنف.

يختلف قوام ولون المخاط الذي يخرج من الأنف حسب الحالة. عادة ما تسبب الحساسية وتناول الطعام الحار درجات الحرارة الباردة إفرازات أنفية أكثر سيولة. عندما تصاب بنزلة برد أو عدوى أخرى، عادة ما ينتج جسمك مخاطًا أكثر سمكًا.

الحساسية تسبب العطس وسيلان الأنف - المصدر freepik

ما الذي يسبب سيلان الأنف والعطس؟



السببان الأكثر شيوعًا هما:

1-الحساسية ( التهاب الأنف التحسسي ) مثل حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة أو الغبار.

2- الالتهابات الفيروسية ، مثل نزلات البرد والأنفلونزا وكوفيد-19 .

المواد المسببة للحساسية غير ضارة لمعظم الناس. ولكن إذا كنتِ تعاني من التهاب الأنف التحسسي، فإن جهازك المناعي يعتقد أن مسببات الحساسية تؤذي الجسم. يحاول جهازك المناعي حماية جسمك عن طريق إطلاق الهستامين الذي يتسبب في التهاب الأغشية المخاطية في الأنف والعينين والحلق والحكة أثناء عملها على إخراج مسببات الحساسية. يسبب الهستامين أيضًا سيلانًا في الأنف و عطس.

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كيف يتم علاج سيلان الأنف؟



في معظم الحالات، يختفي سيلان الأنف من تلقاء نفسه، بشكل عام، لا يحتاج إلى العلاج. لكن إذا طالت الحالة فهناك مجموعة من العلاجات المنزلية الفعالة والسريعة.

-شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء:



يساعد ذلك في الحفاظ على رطوبة أنسجة الأنف، مما قد يؤدي إلى تخفيف أي احتقان، كما أنه يحارب أي عدوى أو فيروسات قد تسبب سيلان الأنف.

محلول الملح يحد من سيلان الأنف- المصدر freepik

-استنشاق البخار:



استخدام البخار يمكن أن يساعد في تخفيف سيلان الأنف والعطس ويجعل التنفس أسهل. سيساعد البخار الناتج عن الاستحمام الدافئ والمشروبات الساخنة وأجهزة البخار على تهدئة الممرات الأنفية وتقليل الالتهاب في الممرات الأنفية وتجويف الجيوب الأنفية.

-استخدام جهاز الترطيب بجانب سريرك:



جفاف الغرفة جدًا يمكن أن يؤدي إلى تهيج الممرات الأنفية. الهدف هو الحفاظ على الرطوبة النسبية للمنزل عند حوالي 40 إلى 50 بالمائة. إذا كان أعلى من ذلك، فإنكِ تخلقين بيئة يزدهر فيها عث الغبار والعفن.

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-استخدام رذاذ الأنف الملحي للمساعدة في إزالة المخاط:

استخدام غسول الأنف الملحي إلى يزيل مسببات الحساسية والفيروسات والبكتيريا من الأنف ويساعد على إزالة أي مخاط. شطف الأنف بمحلول ملحي وسيلة سريعة لوقف سيلان الأنف وكذلك العطس المستمر، خاصة في الصباح وقبل النوم.

يمكنكِ كذلك استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان لكن لمدة لا تزيد عن بضعة أيام، وفقًا للتعليمات الموجودة على ملصقات العبوة.