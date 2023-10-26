شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن انت مش مريض.. اكتئاب الخريف حالة عرضية اعرف ازاى تتخطاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هل تعانى كل عام فى فصل الخريف ومع اقتراب فصل الشتاء من شعور بالحزن والكآبة وحالة من الخمول وضعف الهمة ولا تجد تفسير لهذه الحالة؟ إذن أنت مصاب باكتئاب الخريف.

الدكتور أمجد العجرودى استشارى النفسية، المجلس الإقليمى للصحة النفسية، يوضح أن هناك حالة نفسية عرضية تسمى اكتئاب الخريف، تداهم الشخص فى نفس التوقيت من كل عام، تخل بنظامه النفسى والبدنى، يشعر خلالها بالكثير من العلامات التى تؤكد له أنه مصاب بتلك الحالة، فيشعر بالحزن الشديد دون سبب واضح، مع الرغبة فى الكسل والخمول وانعدام الهمة ولا يمكنه إنجاز مهامه اليومية البسيطة، مع الشعور بالدونية وانخفاض ثقته بنفسه.

وعدد استشارى النفسية بعض العلامات الأخرى منها أن يصاب الشخص بحالة من الإحساس بالذنب، والشعور بالكآبة، مع اضطراب ساعات نومه والشعور بالقلق الشديد وردود الأفعال العنيفة دون داع، إضافة إلى شعوره تدريجيا بحالة من ضعف الفهم والتذكر.

هذه الأعراض كلها لا يوجد سبب واضح وأكيد لها، ولكنها مرتبطة بهذا التوقيت فقط من العام، وهو فصل الخريف، رغم أن العوامل الوراثية وكذا طبيعة كيمياء المخ قد تدخل فى العوامل المؤدية لذلك، وينصح استشارى النفسية بضرورة عرض الشخص حالته على مختص نفسى، يساعده كل عام على تخطى هذه الحالة، والتى نعتبرها فى أغلب الحالات عرضية وتنتهى بانتهاء فصل الخريف، فضلا عن ضرورة أن يسعى الشخص لمقاومة هذه الحالة، ببدء اليوم باكرا فى الخريف، وممارسة الرياضة، ومحاولة البعد عن العزلة والانخراط فى نشاطات وتجمعات عائلية واجتماعية دائمة، مع الاهتمام بعدم الامتثال لحالة الكسل والشعور بالحزن، وقضاء وقت الفراغ فى فعل اشياء محببة، رؤية فيلم مع الاصدقاء، الخروج للتنزه.