شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الخريف ما يخلص.. لماذا لا يجب تأجيل لقاح الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أوصت بأهمية تلقى لقاح الأنفلونزا السنوي لجميع الفئات خاصة الصغار وكبار السن، ورغم ذلك يغفل الكثيرون أهمية ذلك، ويتم الحصول على اللقاح السنوي للأنفلونزا في بداية فصل الخريف ويفضل أن يكون آخر ميعاد حسب التوصيات العالمية شهر أكتوبر لضمان عمل المصل بشكل جيد في الجسم قبل دخول فصل الشتاء.

لماذا من المهم أن يحصل كل شخص مؤهل على لقاح الأنفلونزا؟

وفقا لتقرير شبكة " CNN" الإخبارية من الأفضل تلقى اللقاح قبل ذروة موسم الأنفلونزا، والذي يحدث عادة بين ديسمبر ومارس ، ومع ذلك، فإن الأنفلونزا تنتشر بالفعل في فصل الخريف، ويمكن أن تصاب بالعدوى قبل موسم الذروة، لذا إذا تلقيت اللقاح الآن، فسوف يستمر خلال موسم الأنفلونزا هذا العام.

ويمكن أن تكون الأنفلونزا خطيرة، وللقاح الأنفلونزا تأثيران إيجابيان مهمان، الأول هو تقليل فرصة الإصابة بمرض خطير، وفقًا للدراسات التي استشهد بها مركز السيطرة على الأمراض ، كان المرضى الذين تم تطعيمهم أقل عرضة لخطر دخول وحدة العناية المركزة بنسبة 26%، كما انخفض خطر الوفاة بسبب الأنفلونزا بنسبة 31% مقارنة بالأفراد غير المطعمين.

السبب الثاني للحصول على لقاح الأنفلونزا هو تقليل العدوى، في كل عام، تعتمد الفعالية الدقيقة على مدى مطابقة اللقاح الذي تم تطويره للسلالات المتداولة، ولكنها بشكل عام تتراوح بين 40% إلى 60%.

لماذا يعد لقاح الأنفلونزا ضروريًا كل عام؟

يوصى بأخذ لقاح الأنفلونزا على أساس سنوي لسببين، أولاً، ضعف المناعة يعني أن الحماية من لقاح الأنفلونزا العام الماضي لن تحملك خلال موسم الأنفلونزا هذا العام، ثانيًا، تختلف سلالات الأنفلونزا المنتشرة، ففي كل عام، يستهدف اللقاح السلالات التي من المتوقع أن تكون الأكثر هيمنة.

ما هو أفضل وقت للحصول على التطعيم؟

أواخر سبتمبر إلى أواخر شهر أكتوبر تكون الجرعة مثالية، ويتم ذلك قبل ذروة موسم الأنفلونزا، وستستمر فعاليته خلال فصل الشتاء.