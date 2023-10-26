شكرا لقرائتكم خبر عن أنقذوا أصحاب الأمراض المزمنة فى غزة.. عدم تناول مرضى السكر دواءهم يعرضهم لمخاطر بالغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعانى أصحاب الأمراض المزمنة بقطاع غزة من عدم تناولهم الأدوية والعلاجات الخاصة بهم، والسبب نقصها أو عدم توفراها، منذ بدء قصف الاحتلال لأراضيهم، مما يعرضهم جميعا الى مخاطر صحية بالغة الخطورة.

وحول ذلك، أكد الدكتور محمد عبد الله كامل استشارى أمراض الباطنة والسكر بمستشفى الفيوم العام، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 "، مدى خطورة عدم تناول ذوى الأمراض المزمنة للأدوية الخاصة بهم، خاصة مرضى السكر حتى ولو مجرد يوم واحد فقط، سواء كانوا من متناولى الأقراص أو الأنسولين.

وأوضح الاستشارى المخاطر الصحية التى من المحتمل أن يتعرض لها مرضى السكر فى حالة عدم حصولهم على أدوية السكر الخاصة بهم، والتى من بينها دخول المريض فيما يسمى بـ"الغيبوبة الكيتونية "، والتى تحدث عند ارتفاع حاد أو انخفاض شديد فى مستويات السكر فى الدم، وهى غيبوبة تهدد الحياة، ومن المحتمل وفاة المريض خلال وقت قليل .

كما أشار الدكتور محمد أن عدم تناول أدوية السكر يعرض المرضى الى الإصابة بالحموضة فى الدم ، بجانب الترجيع ، ويبدأ الفرد فى فقدان الوعى ، ويأخذ محاليل ، ودخول العناية المركزة فورا ، ولكن فى حالة عدم نقص الأدوية والرعاية فى المستشفيات بغزة ، فى هؤلاء معرضين جميعا لخطر الموت المفاجئ ، كذلك يتعرضون إلى ارتفاع ضغط الدم فى حالة عدم تناولهم العلاج ، مما يترتب عليه حدوث مشاكل صحية بالغة منها مشاكل فى أمراض الكلى والعيون ، بجانب حدوث نزيف فى المخ ، أو إحداث فشل كلوى ، هبوط فى عضلة القلب ، وجلطات فى القلب .