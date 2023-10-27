شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض نقص فيتامين B12 .. وما يحتاجه الجسم يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12 أو كوبالامين هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، فهو يساعد في تخليق الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، يتم تخزين فيتامين ب 12 في الكبد، وإذا لم يستمر نظامك الغذائي في إضافة الفيتامين إلى الجسم، فمن المحتمل أن يكون لديك كميات منخفضة منه، في هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص فيتامين ب 12 وطرق العلاج، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض نقص فيتامين ب 12

يحتاج الإنسان البالغ إلى 2.4 ميكروجرام من فيتامين ب12 يومياً، وتشمل أعراض نقص فيتامين ب12

أعراض نقص فيتامين ب12 التعب، الضعف، شحوب الجلد، الإمساك، الإسهال، فقدان الشهية، مشاكل الأعصاب مثل الخدر والوخز، صعوبة المشي، تغيرات المزاج، ومشاكل في الذاكرة.

يعد التعرف على هذه العلامات أمرًا ضروريًا حتى يتمكن الشخص من الحصول على المكملات الغذائية في الوقت المناسب وإيقاف ظهور أي مضاعفات.

أسباب نقص فيتامين ب12

يوجد فيتامين ب 12 بشكل أساسي في الأطعمة ذات الأصل الحيواني مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان وهذا يجعل من الصعب على الأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا الحصول على ما يكفي من فيتامين ب12 من طعامهم وحده.

بالإضافة إلى ذلك، مع تقدم الأشخاص في العمر، تقل قدرتهم على امتصاص فيتامين B12 من الطعام، مما يجعل هذه المجموعة أكثر عرضة للنقص. يمكن أيضًا أن تتداخل الحالات الطبية وبعض الأدوية وجراحات الجهاز الهضمي مع امتصاص B12.

علاج نقص فيتامين ب 12

يمكن علاج نقص فيتامين ب 12 من خلال تناول المكملات الغذائية وإجراء تغيرات نمط الحياة من خلال الحد من التوتر من خلال ممارسات مثل التأمل واليوجا. يمكن لمستويات التوتر العالية أن تعيق امتصاص العناصر الغذائية، ويمكن أن تساعد إدارة التوتر في الاستفادة بشكل أفضل من فيتامين ب 12. يمكن أن يؤدي الانخراط في نشاط بدني منتظم إلى تحفيز الجهاز الهضمي وتعزيز الصحة العامة.

إذا كنت تشك في وجود نقص فيتامين ب 12، فمن الضروري استشارة طبيبك الذي يمكنه إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من حالتك.

قد يتطلب نقص فيتامين ب12 الحقن أو المكملات الغذائية بجرعات أعلى، خاصة إذا وصل إلى مرحلة متقدمة.