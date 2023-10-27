شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق للتغلب على القلق الزائد عند الأمهات على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى الأمهات فى المراحل الأولى من الأمومة من الإفراط فى التفكير حول رعاية أبنائهن الأطفال، مما يعرضهن إلى الإصابة بالقلق والتوتر، واحيانا عدم النوم ليلا، ويوضح التقرير التالى علامات هذا القلق عند الأمهات بجانب نصائح للتغلب عليه، وفقا لم نشره موقع hindustantimes..

علامات القلق لدى الأمهات بشأن رعاية الطفل: ​الإفراط في التفكير : إذا كنت تبالغين باستمرار في تحليل كل قرار اتخذته بشأن طفلك إذن من الممكن أنك تعانين من قلق الأم..





الأعراض الجسدية : تكون الأم مشغولة بالتفكير في الطفل لدرجة أن القلق قد يظهر كأعراض جسدية. يعد تسارع ضربات القلب والأرق واضطراب المعدة من الأعراض الجسدية لقلق الأم.





الأبوة والأمومة: في كثير من الأحيان قلق الأم يجعل الأهل يتخذون القرارات لهم حتى لو لم يكن ذلك مناسبًا لعمرهم.





ليالي بلا نوم : الأرق الناتج عن القلق هو أحد أعراض قلق الأم التقليدية - في هذه الحالة، تواجه الأم صعوبة في النوم ليلاً بسبب التوتر المستمر لدى الطفل.





نصائج للقضاء على قلق الأمهات حول رعاية الطفل:رعاية ذاتية : إن أخذ بعض الوقت بعيدًا عن الأبوة والأمومة والتركيز على الذات فقط يمكن أن يساعد الأم فى تقليل التوتر.





التنفس : التنفس العميق وممارسة اليقظة الذهنية يمكن أن يساعدا في أن تصبحي أكثر هدوءًا وتتغلبي على قلق الأم بالمنطق والتفكير.





طلب المساعدة المهنية : عندما لا يبدو أن هناك شيئًا على ما يرام، يجب على الوالدين طلب المساعدة المهنية لإرشادهم خلال رحلة الشفاء.