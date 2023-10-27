شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عندما تتجاهل انخفاض مستويات فيتامين د؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتغاضى الكثيرون عن المخاوف الصحية التي تبدو بسيطة، مثل انخفاض مستويات فيتامين د، إلا أن هذه العناصر الغذائية المتواضعة تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا بشكل عام.وفقا لموقع " “ healthsiteيمكن أن يؤدي تجاهل انخفاض مستويات فيتامين د إلى مجموعة من المشكلات الصحية، مما يجعل من الضروري الاهتمام بهذا الجانب الحيوي من صحتنا.

لماذا يعد فيتامين د مهما؟

فيتامين د، الذي يشار إليه غالبًا باسم "فيتامين أشعة الشمس"، ضروري لمختلف وظائف الجسم، فهو يُعرف في المقام الأول بدوره في تعزيز صحة العظام عن طريق المساعدة في امتصاص الكالسيوم، كما أنه يدعم جهاز المناعة ووظيفة العضلات وصحة القلب والأوعية الدموية.

علاوة على ذلك، ربطت الأبحاث الحديثة بين انخفاض مستويات فيتامين د وزيادة خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

الأمراض المرتبطة بانخفاض مستويات فيتامين د 1. هشاشة العظام

يمكن أن يؤدي عدم كفاية فيتامين د إلى ضعف العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام، خاصة عند كبار السن.

2. مرض السكري

وفقا للجمعية الأمريكية للسكري، ارتبط انخفاض مستويات فيتامين د بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومقاومة الأنسولين.

3. أمراض القلب

يرتبط نقص فيتامين د بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، مما يؤثر على الصحة العامة لنظام القلب والأوعية الدموية.

4. اضطرابات المناعة الذاتية

يلعب فيتامين د دورًا في تعديل جهاز المناعة، فقد تم ربط النقص بأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي.

5. مشاكل الصحة العقلية

تشير الأبحاث الحديثة إلى وجود صلة محتملة بين مستويات فيتامين (د) المنخفضة وظروف الصحة العقلية مثل الاكتئاب والاضطراب العاطفي الموسمي.