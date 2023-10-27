شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب البشرة الدهنية أكثر عرضة للإصابة بـ" حب الشباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب مشكلة جلدية يعانى منها العديد من الأشخاص، وتسبب لديهم أثار نفسية سيئة وخاصة عند الفتيات، ونجد أن الأشخاص ذوى البشرة الدهنية الأكثر عرضة للإصابة بالحبوب، وهناك طرق متابينة لعلاجها، وفقا لما أكدته الدكتورة أسماء سامى أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى السنبلاوين العام، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 "، أن حبوب الشباب تبدأ الإصابة بها من عمر 13 عاما حتى 30 عاما، وتستمر مع الأشخاص بدرجات مختلفة من الجنسين

أوضحت طبيبة الجلدية، بأن الدرجة البسيطة من الإصابة بحب الشباب تتمثل فى ظهور الرؤوس البيضاء والسوداء، ثم حدوث التهابات فى الحبوب، حتى الوصول الى مرحلة أصعب حينما تترك تلك الحبوب أثار فى البشرة وهى أشد درجات الإصابة .

ونصحت الدكتورة أسماء الشباب بعدم الاقتراب من تلك الحبوب نهائيا حتى لا تتفاقم المشكلة فى البشرة، مشيرة الى أن هناك أنواع من الحبوب تسمى الحبوب الهرمونية التى تظهر فى مناطق الدقن والرقبة نتيجة الاضطرابات الهرمونية ويختلف علاج هذا النوع من الحبوب عن الحبوب العادية .

والاكثرعرضة للإصابة بحب الشباب هم أصحاب البشرة الدهنية ويجب عليهم أتباع روتين معين بشكل يومى حتى الشفاء، بداية باستخدام غسول مناسب للحالة، وبعض الكريمات الموضعية للحبوب، وبالنسبة لدرجات الإصابة الاعلى يتم الحصول على كورس من المضادات الحيوية لفترة زمنية معينة، مشيرة الى أن الإصابات تزيد فى فصل الصيف نتيجة التعرض لأشعة الشمس ودرجة الحرارة المرتفعة.

وهناك بعض الحالات المصابة يتطلب فيها تناول بعض الأدوية بجانب الروتين اليومى المناسب ولا يوجد أثار جانبية لتلك الأدوية نتيجة تناولها عقب إجراء عدة تحاليل وبعد الرجوع للطبيب .

كما أشارت الأخصائية إلى أن أهم شى الاهتمام بالعلاج المبكر فى تلك الإصابات التى تبدو فى بدايتها بسيطة، وفى حالة الاهمال فى المتابعة الطبية يتعرض الأشخاص إلى حدوث مشاكل البشرة مثل ظهور الندبات، وأيضا التصبغات التى تؤثر على الوجه فيما بعد والتى تحتاج إلى جلسات تكلف المريض مبالغ باهظة الثمن، فمن الضرورى استشارة الطبيب منذ بداية ظهور حب الشباب حتى لا يتتطور الأمر.

أما بالنسبة لعلاج فهناك علاجات مختلفة على حسب كل حالة على حدة، ما بين العناية الفائقة بكريمات مناسبة والتقشير، والليزر، وعلاج الندبات،