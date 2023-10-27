شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تعزز الذاكرة بعد سن الـ 50.. أبرزها الأسماك الزيتية والتوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النسيان هو جزء طبيعي من أعراض التقدم في العمر، فالمخ عضو يستهلك الكثير من الطاقة، ويستخدم حوالي 20 % من السعرات الحرارية في الجسم، لذلك فهو يحتاج إلى الكثير من الوقود الجيد للحفاظ على التركيز طوال اليوم.

في الواقع، يقول الخبراء أنه يمكنك تعزيز فرصك في تذكر ما تنساه، إذا بدأت في معالجة دماغك بشكل صحيح ، فيمكن أن تساعدك بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة في الحفاظ على نشاطك مع مرور السنين.

أطعمة لتعزيز الذاكرة

وفقا لموقع " medicalnewstoday" نعرض أهم الأطعمة التي تعزز صحة الذاكرة خاصة كبار السن

1. الأسماك الزيتية

تعتبر الأسماك الزيتية مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث تساعد الاوميجا في بناء الأغشية حول كل خلية في الجسم، بما في ذلك خلايا الدماغ، وبالتالي، يمكنها تحسين بنية خلايا الدماغ التي تسمى الخلايا العصبية.

2. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكاكاو، المعروف أيضًا باسم الكاكاو، يحتوي الكاكاو على الفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تعتبر ذات أهمية خاصة لصحة الدماغ، مما يساهم في الانخفاض المعرفي المرتبط بالعمر وأمراض الدماغ.

3. التوت

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة الفلافونويد، تشير الأبحاث إلى أن هذه قد تجعل التوت طعامًا جيدًا للدماغ، تساعد مضادات الأكسدة عن طريق تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي. تشمل مضادات الأكسدة في التوت الأنثوسيانين وحمض الكافيين والكاتيشين والكيرسيتين.

4. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور هي مصدر نباتي للدهون والبروتينات الصحية، قد يكون تناول المزيد من المكسرات والبذور مفيدًا للدماغ ، حيث أن هذه الأطعمة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.

5. الحبوب الكاملة

يعد تناول الحبوب بأكملها طريقة أخرى للاستفادة من آثار فيتامين E ، حيث تكون هذه الحبوب مصدرًا جيدًا لفيتامين، تشمل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة ما يلي:

أرز بني

الشعير

القمح

دقيق الشوفان

الخبز والحبوب الكاملة

6. القهوة

الكافيين في المصدر المصنوع من القهوة مادة في الدماغ تسمى الأدينوزين ، مما يجعل الشخص يشعر بالنعاس، إلى جانب تعزيز اليقظة، يشير بحث أن الكافيين قد يزيد أيضًا من قدرة الدماغ على معالجة المعلومات، القهوة أيضًا مصدر لمضادات الأكسدة، والتي قد تدعم صحة الدماغ مع تقدم شخص في السن.

7. الأفوكادو

من الدهون الصحية، حيث يدعم الأفوكادو الدماغ، وتشمل المصادر الأخرى للدهون الصحية غير المشبعة ما يلي: اللوز والكاجو والفول السوداني، بذور الكتان وبذور الشيا، زيوت فول الصويا وعباد الشمس وزيت الكانولا ، الأسماك