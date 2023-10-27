شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. اعرفى أهمية تناول الفيتامينات فى الثلاثة أشهر الأولى للحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتعرض الحوامل للكثير من المضاعفات الصحية خلال فترة الحمل، وهذا الأمر يزيد من فرص تعرضها هي والجنين لمشكلات صحية في حالة إهمالها في تناول الفيتامينات الخاصة بهذه الفترة، فالسيدات الحوامل يعانين من نقص الفيتامينات .

ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا ايمن استشاري أمراض النسا والتوليد بقصر العيني في تصريح خاص لـ" الخليج 365 "، على ضرورة تناول السيدات الحوامل للفيتامينات أثناء فترة الحمل للحفاظ على صحة الأم والجنين، موضحة أن تلك الفتيامينات يجب أن تحصل عليها الحامل على الأقل الـ ثلاثة أشهر الأولى من الحمل .

مضاعفات صحية ناتجة عن نقص الفيتامينات:

أوضحت استشارى النسا أن تلك الفيتامينات الضرورية، ومن أبرزها فيتامين حمض الفوليك، الذى يحمي من تشوهات الجهاز العصبي، بينما نقص باقي الفيتامينات و المعادن يؤثر علي نمو الجنين.

وأشارت الدكتورة داليا إلى المشاكل الصحية التي تعانى منها السيدات الحوامل نتيجة نقص تناولهن الفيتامينات الهامة لهن أو الناتجة عن سوء التغذية ، التي من بينها مشكلة الانيميا أو فقر الدم عند الأم و هي تحدث نتيجة نقص الحديد.

وأضافت الاستشاري الى ضرورة تناول عنصر اليود لتحسين وظيفة الغدة الدرقية الصحية للمرأة أثناء الحمل ، لأن مسالة نقص اليود يمكن أن يسبب مضاعفات صحية بالغة الخطورة منها الإجهاض ، ولادة جنين ميت ، توقف النمو الجسدي ، وإعاقة عقلية شديدة.