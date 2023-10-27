شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد في موسم الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغيرات في الطقس تؤدى إلى إضعاف جهاز المناعة، مما يجعل الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وفى موسمى الخريف والشتاء تنتشر العدوى الفيروسية والبكتيرية، خاصة في الأماكن المزدحمة مما يساهم في ارتفاع معدل انتشار نزلات البرد خلال هذه المواسم، وإليك الاستراتيجية الوقائية التي تساعد في إدارة نزلات البرد الموسمية، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

10 استراتيجيات وقائية للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالبرد مع تغير الطقس:1. الملابس المناسبة

ارتد ملابس متعددة الطبقات للتكيف مع درجات الحرارة المتقلبة خلال فصل الخريف، تأكد من ارتداء ملابس دافئة عند الخروج، وقم بإزالة الطبقات عندما تكون في الداخل لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

2. حافظ على رطوبة جسمك

على الرغم من أن الطقس بارد، فمن المهم أن تبقى رطبًا عن طريق شرب الكثير من الماء، يساعد الترطيب في الحفاظ على نظام مناعة صحي.

3. تناول نظام غذائي متوازن

النظام الغذائي المتوازن الغني بالفيتامينات والمعادن يمكن أن يقوي جهاز المناعة لديك، ركز على تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

4. اغسل يديك بشكل متكرر

يمكن أن تنتشر فيروسات البرد والأنفلونزا بسهولة عبر الأسطح المصابة، إن غسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد.

5. احصل على قسط كافٍ من النوم

يساعد النوم الجيد على تعزيز جهاز المناعة لديك، مما يجعله أكثر مقاومة للعدوى، اهدف إلى النوم لمدة 7-9 ساعات في الليلة، تأكد من اتباع روتين صحي للنوم .

6. ممارسة الرياضة بانتظام

تعمل التمارين المنتظمة على تحسين الدورة الدموية ووظيفة المناعة والصحة العامة، مارس التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

7. تجنب الاتصال الوثيق مع الأفراد المرضى

حاول تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من أعراض البرد، يمكن أن تنتشر الفيروسات بسهولة من خلال العطس أو السعال أو التحدث.

8. حماية جهازك التنفسي

في الأماكن المزدحمة أو أثناء تغيرات الطقس، ارتدِ وشاحًا أو قناعًا لحماية جهازك التنفسي من الهواء البارد والفيروسات المحتملة.

9. حافظ على نظافة محيطك

قم بتنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأسطح العمل بانتظام لتقليل انتشار الفيروسات.

10. إدارة مستويات التوتر

التوتر المزمن يضعف جهاز المناعة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد. مارس تقنيات إدارة التوتر مثل التنفس العميق أو التأمل أو الانخراط في الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء.