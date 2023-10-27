“الصحة العالمية”: نحتاج إلى ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الطبية إلى مستشفيات غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال كريستيان ليندماير متحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، إنّ هناك حاجة إلى ممرات آمنة داخل قطاع غزة وطرق ممهدة إلى وسط وجنوب وشمال غزة دون خطر، وذلك حتى يتم توصيل المساعدات الطبية إلى مستشفيات غزة التي يحتاجها الناس بشدة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية داما الكردي عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “نحن الآن لدينا الخامات والمواد جاهزة ولكن نحتاج إلى وصول وعبور آمن، فالأمر متعلق بشكل كبير بالأمن، فإذا كان هناك تأجيل لهجوم بري على غزة ووقف لإطلاق النار ولو لفترة وجيزة يمكننا إيصال المساعدات للمزيد من الناس”.

وتابع متحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية: “وقف إطلاق النار ولو لفترة وجيزة سيمكننا من نقل المصابين خارج غزة، هذا أمر ممكن، لكن نحتاج إلى ممرات آمنة، حيث إن أغلب الطرق مسدودة والكثير من الشاحنات موجودة خارج معبر رفح، كما يجب مساعدة الأطباء فهم يعملون بجد لأكثر من أسبوعين وإلى الآن ويحتاجون إلى بعض الراحة لبعض الوقت على الأقل”.