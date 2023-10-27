شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مرضا تهدد أهل غزة بسبب القصف وتلوث الهواء والماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض غزة لقصف مستمر من الاحتلال، مما نتج عنه دمار وخراب وتلوث الماء والهواء والطعام بسبب القنابل والرصاص، مما يهددهم بالعديد من الأمراض، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لتصريح خاص من الدكتور أسامة فكرى استشارى الجهاز الهضمى والكبد، واستشارى التغذية الإكلينيكية فى معهد الكبد المصري، وموقعي " cleanair" و" metropolisindia".

هناك العديد من الأمراض التى يصاب بها الشخص عند تناوله للماء أو الطعام الملوث، فبعدها أمراض فيروسية، وأخرى بكتيريا، ومنها:

- كوليرا:

يسيطر هذا المرض على الجهاز الهضمى ويمكن أن يؤدى إلى الجفاف والفشل الكلوى فى الحالات الأكثر خطورة، حيث يمكن أن يكون قاتلًا، فى حالة عدم علاجه على الفور.





- إسهال:

آلام البطن والحمى والغثيان والصداع من أكثر أعراض الإسهال شيوعا، ويمكن أن تسبب الوفاة المبكرة لدى الأفراد المصابين فى حالة عدم تعويض ما يتم فقدانه فى الجسم.





- التسمم الغذائي:

يحدث التسمم الغذائى نتيجة لتناول الماء الملوث أو الطعام، ويزداد فرص الإصابة بالتهاب الأمعاء، ويمكن أن تؤدى إلى الموت السريع إذا لم يتم علاجها.

- التهاب الكبد بفيروس "A":

يزداد فرص الإصابة بالتهاب الكبد A فى حالة تناول الماء الملوث، فتكون أعراضه فقدان الشهية، والتعب، والحمى فى حين أنه يمكن أن يؤدى أيضًا إلى الوفاة فى حالة إهمال العلاج، وتقديم الرعاية الطبيبة اللازمة.

- التهاب المعدة:

تعد من عائلة الأمراض الفيروسات مع أعراض تشمل الصداع والغثيان والقيء، ويجب تقلى العلاج على الفور لتجنب المضاعفات الصحة.





- الأميبا:

من خلال التأثير على بطانة المعدة، يمكن للأميبا الراكضة أن تتخذ مصارا صحية صعب فى بعض الأحيان ويتعرض الشخص لبعض الأعراض ومنها حدوث قشعريرة وحمى وإسهال لدى المريض.

أما بالنسبة لتلوث الهواء، فأشار التقرير، أن هناك العديد من الأمراض التي يصبح أهل غزة عرضة لها، ومنها:

-أمراض القلب والأوعية الدموية

تم ربط التلوث بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن أن يؤدي إلى التهاب وتلف القلب والأوعية الدموية، حيث أظهرت الدراسات أن التعرض لتلوث الهواء يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأشكال أخرى من أمراض القلب .

-السرطان

يعد السرطان أحد أكثر أمراض تلوث الهواء شيوعًا، وينجم عن التعرض للجزيئات المسرطنة المحمولة جوا، ويمكن أن يتطور السرطان في أي عضو من أعضاء الجسم، ولكن، هو الأكثر شيوعا في الرئتين.

-الاضطرابات العصبية

وقد تم ربط تلوث الهواء بمجموعة متنوعة من الاضطرابات العصبية فبعض الأمراض تشمل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

-اضطرابات الجهاز الهضمي

تم ربط العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي بتلوث الهواء، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء هم أكثر عرضة للمعاناة من هذه الظروف.

-أمراض الكلى

يمكن أن يكون سبب تلوث الهواء العديد من أمراض الكلى ، بما في ذلك مرض الكلى المزمن، أو إصابة الكلى الحادة، أو غسيل الكلى.

-أمراض الكبد

يرتبط التعرض لتلوث الهواء بزيادة خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، فمرض الكبد الدهني هو تراكم الدهون في الكبد، مما قد يؤدي إلى التهاب وتندب.

-أمراض الجلدية

هناك مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية المرتبطة بتلوث الهواء، بما في ذلك الأكزيما والصدفية وحب الشباب.

-الربو

الربو هو حالة تضيق فيها المسالك الهوائية وتنتفخ، وتنتج مخاطًا إضافيًا، وهذا يمكن أن يجعل التنفس صعبًا ويؤدي إلى السعال والصفير وضيق التنفس.

-التهاب شعبي

التهاب الشعب الهوائية هو مرض شائع آخر مرتبط بتلوث الهواء، ويحدث ذلك عندما تصبح القصبات الهوائية، أو المسالك الهوائية، ملتهبة ومتهيجة. يمكن أن يحدث هذا بسبب التعرض للمهيجات المحمولة بالهواء، مثل الدخان أو الغبار أو الأبخرة الكيميائية.

-انسداد رئوي مزمن

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو حالة تصيب الرئة تجعل التنفس صعبًا، وينتج مرض الانسداد الرئوي المزمن عن التعرض طويل الأمد للجزيئات الضارة في الهواء، مثل دخان السجائر أو انبعاثات المصانع.