شكرا لقرائتكم خبر عن المضاد الحيوى ليس علاجا لكل نزلة معوية تصيب الأطفال.. اعرفى أهمية السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

النزلة المعوية أحد أهم المشكلات الصحية التى تكثر الإصابة بها خاصة مع دخول المدارس واختلاط الأطفال ببعضهم البعض، ويعتقد البعض خطأ أن كل النزلات المعوية التى تصيب الكبار والأطفال يمكن علاجها بالمطهرات المعوية والمضادات الحيوية، وهو اعتقاد شائع غير صحيح.

أوضح الدكتور سمير بهنسى اخصائى طب الأطفال وحديث الولادة بمستشفى الجلاء، مؤكدا على خطأ هذا الاعتقاد، مشيرا إلى أن النزلات المعوية من أحد أهم وأبرز الأمراض التى تغزو الجهاز الهضمى التى تصيب الجهاز الهضمى، وتسبب حالة من الإسهال والتقيؤ، ارتفاع درجة الحرارة فى بعض الحالات، إضافة للشعور بالغثيان، يغلب الضعف العام وعدم التركيز على المريض بالنزلة المعوية.

وتابع أخصائى الأطفال أن العدوى تختلف فى حالة النزلة المعوية، فهناك عدوى فيروسية وأخرى بكتيرية أو طفيلية، وعلاج الفيروسية لا يتم بتناول المطهرات أو المضادات الحيوية كما يعتقد البعض، وأن علاج النزلة المعوية الفيروسية، يكون بإجراءات من شأنها تعزيز دفاعات الجسم، وتعويض السوائل المفقودة، بمحلول الجفاف، أو بشرب المياه بكميات كبيرة، وكذلك السوائل التى يصفها الطبيب، وفقا للحالة، فكل حالة نزلة معوية تختلف عن غيرها.

وينصح بضرورة عرض الطفل على المختص بمجرد الإصابة بمثل هذه الأعراض السالفة الذكر، ليحدد طبيعة العلاج الموافق للحالة، لأن أغلب المضادات الحيوية والمطهرات لا تتعامل مع الفيروسات، بل على العكس تحد من مناعة الجسم، وتجعل الفيروسات أكثر قدرة وشراسة على اختراقه.