شكرا لقرائتكم خبر عن خمول وضيق تنفس.. علامات تدل على نقص الحديد بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحديد هو أحد المعادن الرئيسية الهامة التي يحتاجها الجسم، وتتضمن خصائصه ضرورة إنتاج خلايا الدم الحمراء لنظام المناعة الصحي، والوظيفة العقلية، وقوة العضلات، والطاقة، تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالحديد مهمة لنمو الدماغ الصحي خاصة للأطفال، وعند حدوث نقص في نسبة الحديد يؤدى الى مضاعفات صحية بالغة الخطورة، وفقا لما نشره موقع timesofindia. الفئات الأكثر عرضة لنقص الحديد :نقص الحديد في الجسم يؤثر على الأشخاص في جميع الأعمار، فإن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم الأطفال والنساء الحوامل أو الحائضات والأشخاص الذين يتلقون غسيل الكلى، حيث يرجع ذلك الى عملية سوء التغذية وهى أحد العوامل الأساسية في ذلك. مضاعفات نقص الحديد : ​أسباب وأعراض نقص الحديد:تضمنت الأسباب الأساسية في نقص الحديد بالجسم ثلاث عوامل، أولها عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد، وصعوبة امتصاص الحديد وفقدان الدم.

تشمل علامات نقص الحديد الشعور بالتعب والخمول والضعف، قد تشعر بضيق في التنفس، أو تشعر بالدوار، نقص الحديد يمكن أن يجعلك تكافح من أجل التركيز وتذكر الأشياء، قد يكون أداؤك سيئًا في المدرسة أو العمل وقد تصاب بالعدوى. عناصر غذائية غنية بالحديد : يأتي الحديد الموجود في طعامنا في شكلين: حديد الهيم والحديد غير الهيم. فيمتص الجسم حديد الهيم بشكل أفضل من الحديد غير الهيم، وفقًا لإحدى الدراسات، ويوجد الهيم في لحوم الحيوانات مثل اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.

يوجد الحديد غير الهيم في الأطعمة النباتية مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات والخضروات الورقية، و يوجد الحديد غير الهيم أيضًا في لحم الحيوانات.