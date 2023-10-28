شكرا لقرائتكم خبر عن الجلوس بطريقة خاطئة يعرضك لمشكلات صحية.. "طرق صحية لازم تعرفها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأوضاع الخاطئة فى الجلوس لفترات طويلة تضر بالصحة العامة لديهم، تبدأ بالألم المتفرق في أجزاء الجسم ما بين الرقبة والعمود الفقرى، ويوضح هذا التقرير بعض الأخطاء التي يمارسها الأفراد أثناء الجلوس، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia.

عادات خاطئة أثناء الجلوس : ​1.الجلوس لفترة طويلةالجلوس لمدة تزيد عن 45 دقيقة متواصلة يضر بالظهر على المدى الطويل، مما يترتب على ذلك تتدهور عضلات الساق، وينصح الأطباء فى تلك الحالة بأخذ استراحة قصيرة كل 45 دقيقة، أوتقوم بالمشي بضع خطوات ، لأن المشى يقوى العضلات ويساعد في الحفاظ على توازن الجسم بصفة عامة .







4. إمالة الرقبة أثناء استخدام الهاتف المحمول 4. إمالة الرقبة أثناء استخدام الهاتف المحمول

2.الجلوس في وضعية متراخالجلوس بشكل متراخي لفترة طويلة سيؤدي إلى انحناء الظهر الذي يسمى الحداب والذي بالإضافة إلى آلام الظهر، سيسبب صعوبة في الحفاظ على التوازن، وصعوبة في الحركة . 3.الجلوس على الأسطح الناعمة إن الجلوس على أسطح ناعمة جدًا أو لا توفر دعمًا للظهر، والجلوس على أسطح منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا، سوف يسبب ضررًا لظهرك، فيجب عليك الجلوس على مقعد ثابت.

قال الدكتور فيشال بيشاتيوار، رئيس قسم جراحة العمود الفقري في مستشفى كوكيلابين ديروبهاي ، إن حمل الهواتف المحمولة على مستوى منخفض جدًا أثناء الجلوس يمكن أن يسبب ألمًا في الرقبة عند وضع هاتفك الخلوي على مستوى العين أثناء استخدامه.



5.القيادة مع إمالة المقعد للخلف 5.القيادة مع إمالة المقعد للخلف

الجلوس مع مقعدك مائلًا للخلف أثناء القيادة سيؤذي ظهرك. اجلس مع مسند ظهر أكثر استقامة في سيارتك، واستخدم دعامة أسفل الظهر لتتناسب بشكل مريح مع قوس الظهر بحيث يتم الحفاظ على القوس القطني وخالي من الألم أثناء القيادة.