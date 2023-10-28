شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعاني طفلك من جفاف العين؟ اعرفى أسبابه وأعراضه وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما تسبب متلازمة جفاف العين إحساسًا رمليًا وحبيبيًا في الصباح والذي عادةً ما يزداد سوءًا على مدار اليوم، قد يتسبب ذلك في إصابة طفلك برؤية ضبابية، لكن جفاف العين لا يسبب عادة مشكلات دائمة في الرؤية، هناك أسباب مختلفة لجفاف العين، في أغلب الأحيان، قد يؤدي الطقس الجاف أو الدخان أو التلوث إلى إزعاج العينين، وإليك الأسباب والأعراض والعلاجات المنزلية، وفقا لما نشره موقع " healthshots".





ما الذي يسبب جفاف العين عند الأطفال؟يمكن لمتلازمة جفاف العين أن تجعل من الصعب على الأطفال القيام بالأنشطة اليومية المنتظمة، مثل القراءة واستخدام الكمبيوتر واللعب، في بعض الأحيان، يتعارض الشعور بالحرقان والحكة والتهيج في العيون، إلى جانب الرمش المستمر، مع التركيز في الفصل الدراسي، هناك مجموعة من الأسباب يمكن أن تكون مسئولة عن جفاف عيون طفلك بعض منهم ما يلي:

1. الحساسية الشديدة، مع الجفاف الناجم عن الاستخدام لمضادات الهيستامين

2. ارتداء العدسات اللاصقة

3. يمكن أن يؤدي التهاب الملتحمة (العين الوردية) إلى نوع من جفاف العين

4. نقص التغذية

5. الاستخدام المطول للهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى





ما هي أعراض جفاف العين المختلفة عند الأطفال؟لا يستطيع الأطفال التعبير عن مشاكلهم المتعلقة بالعين بطريقة مناسبة، في معظم الأحيان، سوف يفركون أعينهم، إذا كانت هناك أي مشاكل من هذا القبيل، ولكن يجب على الآباء مراقبة أطفالهم لقراءة سلوكهم لفهم السبب الكامن وراء هذا السلوك. بعض أعراض متلازمة جفاف العين الشائعة عند الأطفال:احمرار حول العينين

فرك العين المستمر

الابتعاد عن مصادر الضوء

إحساس بالوخز أو الحرقان داخل وحول العينين

لحظات من عدم وضوح الرؤية

صعوبة في القراءة، أو العمل على الأجهزة الرقمية، أو أي نشاط يتطلب الاهتمام البصري.

كيفية علاج جفاف عين طفلك في المنزلقد يوصي طبيبك بالدموع الاصطناعية لتقليل الأعراض المرتبطة بجفاف العين، ولكن يمكنك أيضًا القيام بعلاجات منزلية لتخفيف متلازمة جفاف العين.

تتضمن بعض الاقتراحات المفيدة ما يلي:

1. تجنب التدخين وغيره من الأشياء التي تهيج العين .

2. تأكد من أن طفلك يرتدي النظارات الشمسية التي تلتف حول جانبي الرأس. حاول استخدام القبعات أو المظلات لأنها يمكن أن تحمي العينين من الشمس والرياح والغبار والأوساخ.

3. ضع جهاز ترطيب بجوار سرير طفلك أو بالقرب منه،اتبع دائمًا تعليمات تنظيف الجهاز.

4. لا تستخدمي المراوح أثناء نوم طفلك.

5. إذا كان طفلك يرتدي عادة العدسات اللاصقة، فاطلب من طفلك استخدام قطرات إعادة الترطيب أو ارتداء النظارات حتى تشعر العيون بالتحسن.

6. تأكد من أن طفلك يتناول الأدوية تمامًا كما هو موصوف. اتصل بطبيب العيون الخاص بك إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني من مشكلة مع الدواء.

7. اجعل طفلك يستخدم الدموع الاصطناعية 4 مرات على الأقل في اليوم.

8. ضعي قطعة قماش دافئة ورطبة على جفون طفلك كل صباح لمدة 5 دقائق تقريباً، ثم قم بتدليك الجفون بخفة، وهذا يساعد على زيادة الرطوبة الطبيعية للعين.