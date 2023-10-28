عدن - ياسمين التهامي - دراسة جديدة: الفياجرا تقلل خطر الإصابة من مرض صعب بنسبة 69%

السبت 28 اكتوبر 2023 الساعة 01:32

كشفت دراسة جديدة أن تناول الفياجرا، وهو العقار الأشهر لعلاج الضعف الجنسي، قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 69%.

حلل الخبراء بيانات 7.2 مليون بالغ في الولايات المتحدة، ووجدوا أن مستخدمي الفياجرا لديهم فرصة أقل بنسبة 69 بالمئة لإصابتهم بمرض الزهايمر على مدى السنوات الست المقبلة.

وقال العلماء إن الفياجرا قد يساعد في تعزيز صحة الدماغ وتقليل مستويات البروتينات السامة التي تسبب الخرف.

يخطط العلماء لدراسة جديدة تختبر تأثير الفياجرا مباشرة على مرضى الزهايمر في مراحله الأولية.